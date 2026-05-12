Χανταϊός: Γκάφα από Ολλανδούς νοσηλευτές, μπήκαν σε καραντίνα 6 εβδομάδων – Δεν ακολούθησαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Για 6 εβδομάδες θα παραμείνουν σε καραντίνα 12 Ολλανδοί νοσηλευτές που εκτέθηκαν σε πιθανό κίνδυνο μόλυνσης από χανταϊό, ενώ φρόντιζαν μολυσμένο ασθενή και επιβαίνοντα του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius».

Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Radboud της Ολλανδίας, γνωστό ως Radboud University Medical Centre, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (11.05.2026) ότι 12 νοσηλευτές του πιθανόν να εκτέθηκαν στον χανταϊό, καθώς δεν ακολούθησαν τα αυστηρά πρωτόκολλα κατά τη διαχείριση του αίματος και των ούρων του ασθενή που νοσηλεύεται και βρίσκεται επίσης σε καραντίνα μιας και επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο.

Το νοσοκομείο, σε ανακοίνωσή του, ξεκαθάρισε πως ο κίνδυνος μόλυνσης είναι ελάχιστος αλλά οι 12 νοσηλευτές θα παραμείνουν σε προληπτική καραντίνα 6 εβδομάδων.

Όσον αφορά τον ασθενή, νοσηλεύεται από την Τετάρτη στο εν λόγω νοσοκομείο, αφού διακομίστηκε αεροπορικώς από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχασαν την ζωή τους 3 άνθρωποι.

Αφού παρελήφθη από τους νοσηλευτές, ελήφθη αίμα και ούρα τα οποία εξετάστηκαν με τα συνηθισμένα μέτρα ασφαλείας και όχι με αυστηρότερα, όπως απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Λόγω της φύσης του ιού, το αίμα αυτό έπρεπε να είχε υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με αυστηρότερη διαδικασία», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου τη Δευτέρα.

«Επιπλέον, έγινε σαφές ότι οι πιο πρόσφατοι διεθνείς κανονισμοί δεν είχαν τηρηθεί κατά την απόρριψη των ούρων του ασθενούς».

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Radboudumc προσπάθησε να καθησυχάσει το κοινό, δηλώνοντας ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

«Παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες πραγματικής μόλυνσης είναι πολύ μικρές, τα μέτρα αυτά έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Λυπούμαστε που συνέβη αυτό στο πανεπιστημιακό ιατρικό μας κέντρο», δήλωσε, υποσχόμενη ενδελεχή έρευνα «ώστε να μάθουμε από αυτό και να αποτρέψουμε να συμβεί ξανά στο μέλλον».

Ο ασθενής στο Radboudumc ήταν ένας από τους τρεις που διακομίστηκαν αεροπορικώς από το MV Hondius, όταν το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου την περασμένη εβδομάδα. Μεταφέρθηκαν πίσω στην Ολλανδία, μαζί με ακόμη έναν ασθενή που εισήχθη στο Leiden University Medical Centre.

Ένα τρίτο άτομο που απομακρύνθηκε από το πλοίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Γερμανία. Το συγκεκριμένο άτομο βρέθηκε αρνητικό στον χανταϊό.

Η πρόσφατη έξαρση του χανταϊού στο πλοίο με ολλανδική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος, είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους. Δύο από τα θύματα ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα από το Φρίσλαντ της Ολλανδίας, ενώ το τρίτο θύμα ήταν μία Γερμανίδα γυναίκα.

Ύστερα από εβδομάδες αβεβαιότητας, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες κατάφεραν τελικά να αποβιβαστούν τη Δευτέρα, μετά από μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το κρουαζιερόπλοιο ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά.

Πληροφορίες από The Mirror