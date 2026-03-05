Κόσμος

Αζερμπαϊτζάν: Πύραυλοι και drones από το Ιράν έπεσαν σε αεροδρόμιο

Πηγές της κυβέρνησης σημείωσαν ότι οι πύραυλοι και τα drones προέρχονται μέσα από το Ιράν. Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο Αζερμπαϊτζάν
Από την επίθεση στο Αζερμπαϊτζάν
Από την επίθεση στο Αζερμπαϊτζάν

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και όλα δείχνουν πως δεν αναμένεται να τελειώσει άμεσα. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα της Πέμπτης το Αζερμπαϊτζάν δέχτηκε επίθεση από το Ιράν

Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα επλήγη αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν με πυραύλους και drones από το Ιράν. Πρόκειται για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ναχιτσεβάν βρίσκεται περίπου 10 χλμ. από τα σύνορα με το Ιράν.

Πηγές της κυβέρνησης σημείωσαν ότι οι πύραυλοι και τα drones προέρχονται μέσα από το Ιράν. Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο Αζερμπαϊτζάν. 

 

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σημειώνεται πως μόλις χθες (5.3.26) ένας βαλλιστικός πύραυλος κατερρίφθη στην Τουρκία. 

