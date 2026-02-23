BAFTA: Συγκινημένος ο Ίθαν Χοκ μετά το δημόσιο «ευχαριστώ» του Ρόμπερτ Αραμάγιο

O Ρόμπερτ Αραμάγιο ανέβηκε στην σκηνή των BAFTA Film Awards για να αποδεχτεί το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού και κατά την διάρκεια της ομιλίας του απέτισε φόρο τιμής στο Ίθαν Χοκ, με τον ηθοποιό να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του την Κυριακή το βράδυ.

Ο 33χρονος ηθοποιός, Ρόμπερτ Αραμάγιο, κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο στα BAFTA, νικώντας μια σειρά από μεγάλα ονόματα, για την ερμηνεία του στην βιογραφική ταινία I Swear, που βασίζεται στη ζωή του ακτιβιστή John Davidson, ο οποίος πάσχει από σοβαρή μορφή του συνδρόμου Tourette, και στην ομιλία που έβγαλε για να αποδεχτεί το βραβείο δεν ξέχασε να αναφερθεί στον «ανταγωνιστή» του, Ethan Hawke.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και ενώ ο 55χρονος Ethan έχασε το βραβείο για τον ρόλο του στην ταινία Blue Moon, έμεινε με δάκρυα στα μάτια όταν ο Robert αφιέρωσε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσει τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Before Sunrise» που τον ενέπνευσε στη δραματική σχολή.

O Robert Aramayo αναγνωρίζοντας τους συναδέλφους του που ήταν υποψήφιοι για το βραβείο – τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, τον Τζέσι Πλέμονς και τον ευρέως προγνωσμένο νικητή, Τιμοτέ Σαλαμέ, αποκάλυψε πώς ο Ίθαν Χοκ είχε δώσει μια «εκπληκτική ομιλία» στην τάξη του στο Juilliard, η οποία τον είχε επηρεάσει πολύ.

Ο Ρόμπερτ είπε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βλέπω ανθρώπους σαν εσένα [Λεονάρντο], πόσο μάλλον ότι στέκομαι εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα αυτό το βραβείο, πραγματικά δεν μπορώ. Όλοι σε αυτή την κατηγορία με εντυπωσιάζουν».

ethan hawke saying ‘that’s better than winning’ hearing robert aramayo share that ethan once gave a speech at his school that deeply impacted him pic.twitter.com/jEtu402Wu2 — ana (@shivlestat) February 23, 2026

«Όταν ήμουν στο σχολείο, ο Ethan Hawke ήρθε να μας μιλήσει στο Juilliard και έδωσε μια καταπληκτική ομιλία για τη μακροβιότητα ως ηθοποιός και την αποφυγή αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών», θυμήθηκε.

«Και αυτό είχε μεγάλη επίδραση σε όλους όσους ήταν εκεί, οπότε το να βρίσκομαι σε αυτή την κατηγορία μαζί σας απόψε είναι απίστευτο. Σ’ ευχαριστώ, Ethan!»

Η κάμερα έδειξε τον συγκινημένο Ethan στο κοινό, ο οποίος έκρυψε το πρόσωπό του με τα χέρια του καθώς δάκρυζε, πριν μοιραστεί ένα ζεστό χαμόγελο και ένα ενθαρρυντικό νεύμα με τον Robert.

Καταγόμενος από το Hull, ο Robert έχει καθιερωθεί στο κοινό μετά από ρόλους στο Game of Thrones και στο The Lord Of The Rings.

Και το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού δεν ήταν το μόνο τρόπαιο που πήρε σπίτι του την Κυριακή, καθώς κέρδισε και το Rising Star Award, που ψηφίστηκε από το κοινό, έναντι σκληρού ανταγωνισμού από τους Miles Caton, Chase Infiniti, Archie Madekwe και Posy Sterling.