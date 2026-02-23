Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

BAFTA: Συγκινημένος ο Ίθαν Χοκ μετά το δημόσιο «ευχαριστώ» του Ρόμπερτ Αραμάγιο

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς ο Ίθαν Χοκ είχε δώσει μια «εκπληκτική ομιλία» στην τάξη του όταν ήταν μικρότερος η οποία τον είχε επηρεάσει πολύ
ηθοποιός
Robert Aramayo, Ethan Hawke / REUTERS/Suzanne Plunkett

O Ρόμπερτ Αραμάγιο ανέβηκε στην σκηνή των BAFTA Film Awards για να αποδεχτεί το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού και κατά την διάρκεια της ομιλίας του απέτισε φόρο τιμής στο Ίθαν Χοκ, με τον ηθοποιό να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του την Κυριακή το βράδυ.

Ο 33χρονος ηθοποιός, Ρόμπερτ Αραμάγιο, κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο στα BAFTA, νικώντας μια σειρά από μεγάλα ονόματα, για την ερμηνεία του στην βιογραφική ταινία I Swear, που βασίζεται στη ζωή του ακτιβιστή John Davidson, ο οποίος πάσχει από σοβαρή μορφή του συνδρόμου Tourette, και στην ομιλία που έβγαλε για να αποδεχτεί το βραβείο δεν ξέχασε να αναφερθεί στον «ανταγωνιστή» του, Ethan Hawke.

Και ενώ ο 55χρονος Ethan έχασε το βραβείο για τον ρόλο του στην ταινία Blue Moon, έμεινε με δάκρυα στα μάτια όταν ο Robert αφιέρωσε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσει τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Before Sunrise» που τον ενέπνευσε στη δραματική σχολή.

O Robert Aramayo αναγνωρίζοντας τους συναδέλφους του που ήταν υποψήφιοι για το βραβείο – τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, τον Τζέσι Πλέμονς και τον ευρέως προγνωσμένο νικητή, Τιμοτέ Σαλαμέ, αποκάλυψε πώς ο Ίθαν Χοκ είχε δώσει μια «εκπληκτική ομιλία» στην τάξη του στο Juilliard, η οποία τον είχε επηρεάσει πολύ.

Ο Ρόμπερτ είπε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βλέπω ανθρώπους σαν εσένα [Λεονάρντο], πόσο μάλλον ότι στέκομαι εδώ.

«Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα αυτό το βραβείο, πραγματικά δεν μπορώ. Όλοι σε αυτή την κατηγορία με εντυπωσιάζουν».

«Όταν ήμουν στο σχολείο, ο Ethan Hawke ήρθε να μας μιλήσει στο Juilliard και έδωσε μια καταπληκτική ομιλία για τη μακροβιότητα ως ηθοποιός και την αποφυγή αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών», θυμήθηκε.

«Και αυτό είχε μεγάλη επίδραση σε όλους όσους ήταν εκεί, οπότε το να βρίσκομαι σε αυτή την κατηγορία μαζί σας απόψε είναι απίστευτο. Σ’ ευχαριστώ, Ethan!»

Η κάμερα έδειξε τον συγκινημένο Ethan στο κοινό, ο οποίος έκρυψε το πρόσωπό του με τα χέρια του καθώς δάκρυζε, πριν μοιραστεί ένα ζεστό χαμόγελο και ένα ενθαρρυντικό νεύμα με τον Robert.

Καταγόμενος από το Hull, ο Robert έχει καθιερωθεί στο κοινό μετά από ρόλους στο Game of Thrones και στο The Lord Of The Rings.

Και το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού δεν ήταν το μόνο τρόπαιο που πήρε σπίτι του την Κυριακή, καθώς κέρδισε και το Rising Star Award, που ψηφίστηκε από το κοινό, έναντι σκληρού ανταγωνισμού από τους Miles Caton, Chase Infiniti, Archie Madekwe και Posy Sterling.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
117
106
74
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Διασυρμός για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου: Ακτιβιστές κρέμασαν στο Λούβρο τη φωτογραφία από τη σύλληψή του
Η βασιλική οικογένεια στη Βρετανία περνά μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της  με πιθανές πολιτικές και θεσμικές επιπτώσεις να αγγίζουν και τον αδελφό του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, καθώς και τον διάδοχο του θρόνου, τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ
Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου στο Λούβρο
Σκληρή γραμμή Τραμπ για Ιράν: Τέλος στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στρατιωτική επέμβαση – Τα σενάρια που εξετάζει
Ο Τραμπ φέρεται να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης εντός του έτους, ακόμη και με στόχο την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ντόναλντ Τραμπ 5
Μαγευτικές εικόνες από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη - Στα 50 εκατοστά το χιόνι και απαγόρευση κυκλοφορίας
«Η πόλη δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια» σημείωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι - Tο φαινόμενο δεν έχει κορυφωθεί ακόμα
Χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη 8
Πώς οι Αρχές του Μεξικού έφτασαν στον βαρόνο ναρκωτικών «Ελ Μέντσο»: Η επιχείρηση που σκόρπισε το χάος και η νέα μονάδα των ΗΠΑ
Ο θάνατός του πυροδότησε κύμα βίας, καθώς μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν αυτοκίνητα και απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους σε πολλές μεξικανικές πολιτείες
Χάος στο Μεξικό 5
Newsit logo
Newsit logo