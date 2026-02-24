Barbro Ehnbom: Η Σουηδή μέντορας γυναικών που έστελνε «τις καλύτερες» στον Τζέφρι Επστάιν

Η εικόνα που προκύπτει είναι σχεδόν συναλλακτική: εκείνος προσέφερε χρήματα και επαφές, εκείνη του πρότεινε γυναίκες για να γνωρίσει.

Σε πολλά μηνύματα ζητούσε χρηματοδότηση – συχνά 25.000 δολάρια – ή συστάσεις προς εύπορους γνωστούς του. Σε μία περίπτωση άφηνε να εννοηθεί ότι είχε προηγηθεί δωρεά 100.000 δολαρίων.

Τα emails, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και εξετάστηκαν από το Politico , δείχνουν την Ehnbom να δηλώνει οικονομικά εξαρτημένη από τη στήριξη του Επστάιν για να συνεχίσει τα πρότζεκτ της στη Σουηδία.

Η αλληλογραφία εκτείνεται από το 2005 έως το 2018 – δηλαδή και μετά την καταδίκη του το 2008 και κατά τη διάρκεια της 13μηνης φυλάκισής του στη Φλόριντα. Ο Επστάιν πέθανε το 2019 στη φυλακή, επισήμως από αυτοκτονία.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια από τις γυναίκες που του σύστησε ήταν ανήλικη ή ότι υπέστη κακοποίηση από τον ίδιο . Ωστόσο, εκατοντάδες emails μεταξύ της Ehnbom και του Επστάιν – ή της βοηθού του Lesley Groff – σκιαγραφούν μια μακροχρόνια, οικεία σχέση που ωφελούσε και τις δύο πλευρές.

Η επιχειρηματίας Barbro Ehnbom, πρότεινε στον Επστάιν – για περισσότερο από μία δεκαετία – νεαρές γυναίκες προκειμένου να τον συναντήσουν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της λέσχης δικτύωσης γυναικών «Barbro’s Best and Brightest» (BBB) που διαθέτει.

Μια Σουηδοαμερικανίδα επιχειρηματίας , που στη Σουηδία τιμήθηκε για τη συμβολή της στην προώθηση των γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς όπως οι βιοεπιστήμες και τα χρηματοοικονομικά, φέρεται να έστελνε φωτογραφίες από «τις καλύτερες» νεαρές γυναίκες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν – και εκείνος επέλεγε ποιες ήθελε να γνωρίσει.

Φωτογραφίες, σχόλια και «ταιριάζει στο γούστο σου»

Η Ehnbom έστελνε φωτογραφίες νεαρών γυναικών, συνοδευόμενες από σχόλια για την εμφάνιση, την ηλικία ή το αν «θα του ταίριαζαν»:

«μικρή όμορφη μελαχρινή», «πολύ ελκυστική», «μικρή ξανθιά με ροζ φόρεμα… νομίζω ταιριάζει στο γούστο», «22 σήμερα!!»

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφερόταν και στα επαγγελματικά τους προσόντα. Τέτοιου τύπου επικοινωνία συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του για αποπλάνηση ανήλικης.

Τα emails δείχνουν επαναλαμβανόμενες συγκεντρώσεις «BBB» με σαμπάνια στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Κάποιες γυναίκες επικοινωνούσαν μαζί του απευθείας μετά τις συναντήσεις. Ορισμένες τον επισκέφθηκαν μόνες τους, άλλες δέχθηκαν καθοδήγηση, ενώ μία ταξίδεψε στην Αφρική με έξοδά του.

Οι περισσότερες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευγενικές και ευγνώμονες για τον χρόνο του, ενώ κάποιες έδειχναν κολακευμένες από προτάσεις εργασίας.

«Είμαι βαθιά εξοργισμένη»

Η Ehnbom δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχόλιο. Σε ανάρτησή της στο LinkedIn στα σουηδικά έγραψε:

«Είμαι βαθιά εξοργισμένη από την κακοποίηση και τη βλάβη που υπέστησαν πολλά κορίτσια. Νιώθω αηδία που είχα οποιαδήποτε επαφή με ένα πρόσωπο που εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι διέπραξε πράξεις χωρίς καμία απολύτως υπεράσπιση».

Τόνισε επίσης ότι σε όλη την επαγγελματική της πορεία λειτούργησε «με πλήρη διαφάνεια» και ότι η αποστολή της ήταν να ανοίγει πόρτες ισχύος και κεφαλαίου για τις γυναίκες - «τίποτε άλλο».

Σε άλλη ανάρτηση υποστήριξε ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία για «ανακρίβειες και υπαινιγμούς» στα δημοσιεύματα.

Η σχέση πριν και μετά τη φυλάκιση

Η γνωριμία τους προηγήθηκε της πρώτης φυλάκισης του Επστάιν. Ακόμη και όταν βρισκόταν υπό έρευνα ή στη φυλακή, η Ehnbom του έστελνε ενημερώσεις, φωτογραφίες και μηνύματα στήριξης.

Σε email του 2007, όταν εκείνος αντιμετώπιζε κατηγορίες, του έγραφε: «Γιατί δεν κυνηγούν εκείνη τη γυναίκα; … Λυπάμαι που πρέπει να περνάς όλη αυτή τη βρωμιά».

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του το 2009, τον ρωτούσε: «Σου άρεσε η νεαρή που σου έστειλα την περασμένη εβδομάδα;»

Παράλληλα, ο Επστάιν εξέταζε βιογραφικά, ζητούσε Skype συνεντεύξεις και πρότεινε θέσεις «βοηθού» ή άλλες αδιευκρίνιστες δουλειές. Σε μία περίπτωση, κανόνισε πτήση από τη Σουηδία στη Νέα Υόρκη μόλις τέσσερις ημέρες μετά από επικοινωνία.

Η Ehnbom δίδασκε επιχειρηματικό δίκαιο και ηθική στο Stockholm School of Economics και υπήρξε μέλος του Σουηδοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Το 2015 το πανεπιστήμιο διέκοψε τη συνεργασία μαζί της, όταν αποκαλύφθηκε ότι δύο ιδρύματα συνδεδεμένα με τον Επστάιν είχαν δωρίσει χρήματα σε ταμείο που έφερε το όνομά της.

Το ίδρυμα δήλωσε ότι δεν είχε πλήρη εικόνα για την προέλευση των δωρεών και παραδέχθηκε ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι ήταν ανεπαρκείς.

Αποστασιοποιούμαστε πλήρως από όσα έχουν έρθει στο φως», ανέφερε.