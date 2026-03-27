BBC: Ο κομβικός ρόλος των θαλάσσιων ναρκών στον Περσικό Κόλπο για την εξέλιξη της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι είχε πλήξει την «κύρια εγκατάσταση του Ιράν για την παραγωγή πυραύλων και θαλάσσιων ναρκών» όμως η απειλή του Ιράν ότι θα τοποθετήσει νάρκες στον Περσικό Κόλπο βάζει «φρένο» στα σχέδια των ΗΠΑ για προσέγγιση των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι τα ο βασικό ναυτιλιακό κανάλι μέσω του οποίου, υπό κανονικές συνθήκες, διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που το Ιράν εκμεταλλεύεται για να κρατηθεί «ζωντανό» μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις που δέχεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτελεσματικό κλείσιμο του στενού από το Ιράν έχει γίνει μια σημαντική διαπραγματευτική θέση σε έναν πόλεμο που έχει δει την αεροπορία και το ναυτικό της χώρας να καταστρέφονται σε μεγάλο βαθμό.

Ενώ το Ιράν συνεχίζει να αντεπιτίθεται με πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και με drones, η εξασφάλιση του ελέγχου του στενού έχει επικεντρώσει την προσοχή στις νάρκες.

Αυτά τα όπλα, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, απειλούν σε μεγάλο βαθμό τη ναυτιλία και ο φόβος ότι θα χρησιμοποιηθούν από το Ιράν, μαζί με τις πυραυλικές επιθέσεις, έχει φέρει τη διέλευση των πλοίων σε ουσιαστική ακινησία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν το στενό είναι ναρκοθετημένο ή όχι, αλλά η επίθεση του Ισραήλ σε αυτό που περιέγραψε ως την κύρια εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων και ναρκών στο Γιαζντ έχει σαφώς ως στόχο την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου.

Άλλοι τρόποι για τον μετριασμό αυτής της απειλής για το στενό έχουν εξελιχθεί εδώ και αρκετό καιρό.

Τα αεροσκάφη επίθεσης αέρος-εδάφους A-10 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ – με το φοβερό πυροβόλο Gatling των 30 χιλιοστών – στοχεύουν ιρανικά σκάφη ταχείας επίθεσης. Εμπλέκονται επίσης ελικόπτερα AH-64 Apache οπλισμένα με κανόνια και πυραύλους Hellfire.