Κόσμος

Φοντάνα ντι Τρέβι: Τουρίστας αψήφησε τις απαγορεύσεις και βούτηξε στο συντριβάνι – «Έφαγε» πρόστιμο 500 ευρώ

Εξετάζεται η απαγόρευση εισόδου του εφ’ όρου ζωής στο εμβληματικό σιντριβάνι
Φοντάνα ντι Τρέβι: Τουρίστας αψήφησε τις απαγορεύσεις και βούτηξε στο συντριβάνι – «Έφαγε» πρόστιμο 500 ευρώ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο βίντεο φαίνεται σκεπτικός αλλά αποφασισμένος… Κοιτάζει καλά – καλά το συντριβάνι, φτιάχνει τα ρούχα του, παίρνει ανάσα και κάνει μακροβούτι. Όχι όμως σε οποιοδήποτε συντριβάνι, αλλά στην ιστορική Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου οι ιταλικές αρχές έχουν αυστηροποιήσει τους ελέγχους και τις ποινές για την πρόληψη φθορών στο ιστορικό μνημείο.

Το πότε συνέβη το εν λόγω περιστατικό παραμένει άγνωστο. Στο βίντεο φαίνεται κόσμος να ποζάρει με φόντο την Φοντάνα ντι Τρέβι ενώ ο άνδρας στην γωνία σκέφτεται τις κινήσεις του. Εν τέλει παίρνει την απόφαση και βουτά.

Η μια βουτιά όμως δεν του φτάνει… Σηκώνεται, φτιάχνει τα μαλλιά του, περπατά και ξαναπέφτει σαν «δελφίνι» ενώ οι τουρίστες κοιτάζουν τις κινήσεις του.

Διένυσε όλο το συντριβάνι, μίλησε με τους περαστικούς ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας τον πλησίαζαν για την «καμπάνα».

Εν τέλει του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ ενώ εξετάζεται και η απαγόρευση εισόδου του εφ’ όρου ζωής καθώς αψήφησε τις απαγορεύσεις και τα μέτρα προστασίας που έχουν παρθεί για την ασφάλεια του πιο εμβληματικού αξιοθέατου της Ρώμης.

Όπως είναι λογικό, στα social media επικράτησε πανζουρλισμός.

Μπορούμε να πούμε ότι το «προφανώς, δεν πραγματοποιούνται όλες οι ευχές που ρίχνονται στο σιντριβάνι», ήταν το πιο πετυχημένο σχόλιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
82
69
67
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στον αέρα η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Φόβοι για νέα σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν μετά τις απειλές εκατέρωθεν
Ο Τραμπ κατακεραύνωσε την απάντηση του Ιράν σε αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος, ενώ η Τεχεράνη αντέτεινε πως είναι έτοιμη να ανταποδώσει σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση
Τα Στενά του Ορμούζ
Newsit logo
Newsit logo