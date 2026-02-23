Συμβαίνει τώρα:
BBC: Ο πρίγκιπας Άντριου χρέωνε μασάζ και άλλες «ύποπτες» δαπάνες ως έξοδα κρατικών ταξιδιών

Υπήρχαν υπερβολικές πτήσεις, μεγάλος αριθμός δωματίων ξενοδοχείων και χρεώσεις για τη συνοδεία του, ενώ οι έλεγχοι συχνά περιορίζονταν σε μια «τυπική έγκριση»
Πρίγκιπας Άντριου
Πρίγκιπας Άντριου / REUTERS/Toby Melville/File Photo

Για περίπου δέκα χρόνια, από το 2001 έως 2011, ο πρίγκιπας Άντριου ενεργούσε ως ειδικός εκπρόσωπος διεθνούς εμπορίου της χώρας. Εκείνη την περίοδο, ο έκπτωτος πρίγκιπας που ελέγχεται για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, χρέωνε, σύμφωνα με το BBC, μασάζ και άλλες δαπάνες στα έξοδα μετακίνησης.

Πρώην στέλεχος του τότε υπουργείου Εμπορίου, που εργάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ανέφερε στο BBC ότι είχε αρνηθεί να εγκρίνει αίτημα κάλυψης κόστους για «υπηρεσίες μασάζ» μετά από ταξίδι του Άντριου στη Μέση Ανατολή – χρόνια πριν γίνει γνωστή η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Όμως τελικά ο υπάλληλος παρακάμφθηκε από ανώτερους. «Νόμιζα ότι ήταν λάθος… είχα πει ότι δεν πρέπει να το πληρώσουμε, αλλά τελικά το πληρώσαμε», δήλωσε.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου δεν αμφισβήτησε τον ισχυρισμό σχετικά με τη συγκεκριμένη περίοδο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα.

Ο ίδιος ο Άντριου εδώ και μήνες απορρίπτει κάθε κατηγορία για παράνομες ενέργειες σε σχέση με το σκάνδαλο Έπσταϊν, ενώ έχει αρνηθεί ότι αποκόμισε προσωπικό όφελος από τον ρόλο του ως εμπορικός εκπρόσωπος, όπως ανέφερε σε προηγούμενο δημοσίευμα η Daily Mail.

Κατά το σημερινό δημοσίευμα του BBC, η θέση του πρίγκιπα Άντριου τότε ήταν άμισθη, ωστόσο τον συνόδευαν και τον στήριζαν δημόσιοι υπάλληλοι και τα ταξίδια του στο εξωτερικό καλύπτονταν από κρατικούς πόρους.

Μετά τις αποκαλύψεις και τα emails για το σκάνδαλο Έπσταϊν, πρώην αξιωματούχος δήλωσε ότι μετανιώνει που δεν δόθηκε μεγαλύτερη σημασία σε τέτοιου είδους δαπάνες, εκτιμώντας ότι «θα έπρεπε να είχε επισημανθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Άλλος πρώην ανώτερος αξιωματούχος, ανέφερε πως παρόμοια έξοδα υπάρχουν και σε άλλα ταξίδια του Άντριου. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν υπερβολικές πτήσεις, μεγάλος αριθμός δωματίων ξενοδοχείων και χρεώσεις για τη συνοδεία του, ενώ οι έλεγχοι συχνά περιορίζονταν σε μια «τυπική έγκριση» χωρίς ουσιαστική εποπτεία.

Ο συγγραφέας Andrew Lownie, που έγραψε τη βιογραφία του Άντριου με τίτλο Entitled, έχει διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα σχετικά με τη θητεία του ως εμπορικού απεσταλμένου. Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και το βρετανικό Κοινοβούλιο. 

