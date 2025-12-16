BBC: «Θα αμυνθούμε στην αγωγή του Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμηση – Θα υπερασπιστούμε την υπόθεση»

Δεν πρόκειται να υποχωρήσει το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο (BBC) στη μήνυση που κατέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του, ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι με αγωγή κατά του BBC διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια για συκοφαντική δυσφήμηση, μια κίνηση που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στην αμερικανική και βρετανική εσωτερική πολιτική σκηνή και όχι μόνο.

BREAKING: Trump CONFIRMS he will be filing a lawsuit against the BBC “probably this afternoon/tomorrow morning”.



I want Trump to financially destroy the BBC so comprehensively that it can’t survive in its current form.



Absolutely wonderful news.

Trump is NOT backing down! pic.twitter.com/IChmqJ50bF — Lee Harris (@LeeHarris) December 15, 2025

Ωστόσο, το BCC δεν κάνει πίσω: «Όπως έχουμε ήδη καταστήσει σαφές, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε άλλα σχόλια για τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του.

BREAKING: A BBC spokesperson has responded to Donald Trump’s defamation lawsuit.



They have said: “As we have made clear previously, we will be defending this case. We are not going to make further comment on ongoing legal proceedings.”https://t.co/IEoXKo0dNE



Sky 501 pic.twitter.com/4NI7ZhCDBi — Sky News (@SkyNews) December 16, 2025

Ο Τραμπ υποστηρίζει πως ο τρόπος που μονταρίστηκαν τα αποσπάσματα τον παρουσίαζαν να καλούσε τους υποστηρικτές του να πάνε μαζί του στο Κογκρέσο και να δώσουν «κολασμένη μάχη», ενώ απαλείφθηκε η φράση με την οποία καλούσε η κινητοποίηση να είναι ειρηνική, προτού οπαδοί του κάνουν την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

PRESIDENT’S PAYBACK: President Trump said Friday he plans to sue the BBC for up to $5 billion over a network documentary’s misleading edit of his remarks from Jan. 6, 2021.



The saga has led to the resignations of BBC News CEO Deborah Turness and BBC Director-General Tim Davie. pic.twitter.com/ENHo5AsOIc — Fox News (@FoxNews) November 17, 2025

Με αυτόν τον τρόπο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει έτσι, για πρώτη φορά, διεθνές μέτωπο στη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη εναντίον του.

Το BBC έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Τραμπ, έχει αναγνωρίσει πως διαπράχθηκε σφάλμα κρίσης και έχει παραδεχθεί πως το μοντάζ δημιουργούσε την εσφαλμένη εντύπωση πως κάλεσε άμεσα να ασκηθεί βία. Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν θεωρεί ότι υπήρχε νομική βάση για να μηνυθεί.

Το BBC χρηματοδοτείται μέσω υποχρεωτικού τέλους στους τηλεθεατές, κάτι που νομικοί στη Βρετανία σημειώνουν πως θα έκανε οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης στον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα πολύ βαριά από πολιτική σκοπιά, πέρα από την οικονομική.

Αντιμέτωπη με κρίση που συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες τα 103 χρόνια της ιστορία του, η διεύθυνση του BBC ανέφερε ακόμη πως δεν σχεδιάζει να μεταδώσει ξανά το επίμαχο ντοκιμαντέρ σε οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες του.

Η διένεξη για το μονταρισμένο απόσπασμα, που μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama του BBC λίγο καιρό προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 στις ΗΠΑ, πυροδότησε κρίση δημοσίων σχέσεων για το δίκτυο με επιστέγασμα τις παραιτήσεις των δυο κορυφαίων στελεχών του.

Οι δικηγόροι του κ. Τραμπ επιχειρηματολογούν πως το BBC με το ντοκιμαντέρ αυτό προκάλεσε βαρύ πλήγμα στην υπόληψη και τη φήμη του και πελώρια οικονομική ζημία.