Στενά του Ορμούζ: 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται από τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Ένα βήμα πριν την κατάρρευση είναι η κατάπαυση του πυρός έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή οι εντάσεις κλιμακώνονται στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ είπαν πως «στοχοθέτησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» χθες (07.05.2026), αφού πλοία τους δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως η εκεχειρία με το Ιράν, που εφαρμόστηκε πριν από έναν μήνα, παραμένει σε ισχύ.

Από την πλευρά του, τουπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε σήμερα (08.05.2026) τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, λόγω της ανταλλαγής πληγμάτων, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Η δράση που αναλήφθηκε χθες το βράδυ συνιστά μία κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εκεχειρίας. Εντούτοις, οι δυνάμεις προάσπισης της χώρας κατάφεραν ένα σκληρό πλήγμα στον εχθρό και απώθησαν τις επιθέσεις του με όλη τους την ισχύ», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Επίσης, Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και τη γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο, ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από έναν μήνα, κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας το Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν πυρά.

«Κατά τη διάρκεια των επιθετικών ενεργειών των Αμερικανών την περασμένη νύχτα στα Στενά του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Μακράν (κόλπος του Ομάν), ένα φορτηγό πλοίο που βρισκόταν κοντά στα χωρικά ύδατα του Μινάμπ χτυπήθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες», είπε ο Μοχαμάντ Ραντμέχρ, τοπικός αξιωματούχος στην επαρχία Χορμοζγκάν, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

«Δεκα τραυματισμένοι ναυτικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι τοπικές αρχές και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη με τους υπόλοιπους πέντε», πρόσθεσε. Ο Ραντμέχρ δεν διευκρίνισε αν το συγκεκριμένο πλοίο ήταν ο στόχος των πυρών.

Λίγο νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλοια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.