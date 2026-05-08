Βρετανία: Σκάνδαλο sextortion με ΑΙ – Μετατρέπουν φωτογραφίες μαθητών σε πορνογραφικό υλικό και εκβιάζουν διευθυντές σχολείων

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία καθώς ένα κύκλωμα εκβιαστών που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλεί ανησυχία στα σχολεία.

Τα σχολεία στη Βρετανία θα πρέπει να αφαιρέσουν τις φωτογραφίες με τα πρόσωπα των μαθητών από τις ιστοσελίδες και τους λογαριασμούς τους στα social media καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι εκβιαστές τις χρησιμοποιούν μετατρέποντάς τες μέσω AI σε παράνομο περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιούν για εκβιασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), αλλά και το Ίδρυμα Παρακολούθησης του Διαδικτύου (IWF), οι δράστες στοχεύουν κυρίως φωτογραφίες όπου τα πρόσωπα μαθητών είναι ευδιάκριτα.

Πώς δρουν οι εκβιαστές

Με τη χρήση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αλλοιώνουν τις εικόνες και δημιουργούν υλικό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Υλικό Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (CSAM) βάσει της βρετανικής νομοθεσίας.

Ένα από τα περιστατικά που προκάλεσαν έντονη ανησυχία σημειώθηκε σε γυμνάσιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως αποκάλυψε το IWF, άγνωστοι χρησιμοποίησαν φωτογραφίες μαθητών από την ιστοσελίδα του σχολείου για να δημιουργήσουν περίπου 150 παραποιημένες εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Οι εικόνες στάλθηκαν στη διοίκηση του σχολείου μαζί με απειλές ότι θα δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο, εάν δεν καταβληθούν μεγάλα χρηματικά ποσά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρμόδιες αρχές δεν αποκάλυψαν το όνομα του σχολείου ούτε την αστυνομική υπηρεσία που χειρίστηκε την υπόθεση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αναφέρει το ρεπορτάζ της Guardian. Αντίστοιχες απόπειρες εκβιασμού έχουν καταγραφεί και σε άλλα σχολεία της χώρας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τη νέα μορφή ψηφιακής εγκληματικότητας.

Η υπουργός Προστασίας και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζες Φίλιπς, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «βαθιά ανησυχητική αναδυόμενη απειλή», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τη νομοθεσία ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέοι κίνδυνοι που προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οδηγίες στα σχολεία της Βρετανίας

Παράλληλα, η Ομάδα Εργασίας Έγκαιρης Προειδοποίησης (EWWG) εξέδωσε οδηγίες προς τα σχολεία για την προστασία των μαθητών. Οι ειδικοί συστήνουν την αφαίρεση φωτογραφιών στις οποίες τα παιδιά είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, καθώς και την αποφυγή δημοσίευσης ονομάτων ή άλλων στοιχείων που μπορούν να ταυτοποιήσουν μαθητές.

Επιπλέον, προτείνεται η τακτική ανανέωση των συμφωνιών συγκατάθεσης για τη χρήση φωτογραφιών, αλλά και ο συστηματικός έλεγχος του υλικού που βρίσκεται σε ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα και έντυπο διαφημιστικό υλικό των σχολείων. Σε περίπτωση περιστατικού, οι οδηγίες αναφέρουν ότι οι σχολικές μονάδες πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με την αστυνομία, να αφαιρούν τις αρχικές φωτογραφίες από το διαδίκτυο και να διατηρούν αντίγραφα του παράνομου υλικού για τις ανάγκες της έρευνας.

Το φαινόμενο συνδέεται με την αυξανόμενη εξάπλωση του λεγόμενου «σεξουαλικού εκβιασμού» (sextortion), ενός εγκλήματος που έχει ενισχυθεί σημαντικά με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Παραδοσιακά, η σεξουαλική εκβίαση βασιζόταν στην εξαπάτηση θυμάτων ώστε να αποστείλουν προσωπικές φωτογραφίες.

Πλέον όμως, οι δράστες μπορούν να δημιουργούν ψεύτικο υλικό χωρίς καμία συνεργασία από το θύμα, χρησιμοποιώντας απλές φωτογραφίες από δημόσιες πηγές.

Ήδη ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα.