Οι ΗΠΑ έπληξαν και ακινητοποίησαν δύο τάνκερ του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Αναφορές για σποραδικές συγκρούσεις

ΗΠΑ και Ιράν δεν βρίσκονται πλέον με το δάχτυλο στην σκανδάλη, αφού μετά τα χθεσινά (07.05.2026) πλήγματα που εξαπέλυσαν εκατέρωθεν οι εμπόλεμες πλευρές, οι εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνονται επικίνδυνασε σημείο που διακινδυνεύεται σε τεράστιο βαθμό η κατάπαυση του πυρός.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε σήμερα (08.05.2026) τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, με αφορμή τις ανταλλαγές πληγμάτων, ωστόσο φαίνεται πως στο πεδίο η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει, ειδικά στα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε ότι «σποραδικές συγκρούσεις» διεξάγονται μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει επισήμως.

«Εδώ και μια ώρα, σποραδικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία.

Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε δύο πλοία

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν τα πλοία M/T Sea Star III και M/T Sevda στις 8 Μαΐου 2026, πριν και τα δύο πλοία εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν, παραβιάζοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ΗΠΑ», ανακοίνωσε η CENTCOM το μεσημέρι της Παρασκευής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον δύο άδειων πετρελαιοφόρων με ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να καταπλεύσουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν, όπως διευκρίνισε η στρατιωτική διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

USN now using aerial gun attacks against Iranian merchant ships attempting to break its blockade.



F/A-18 Super Hornets from USS George H.W. Bush disabled Iranian-flagged tankers M/T Sea Star III and M/T Sevda in the Gulf of Oman.



Earlier this week, aircraft from USS Abraham… pic.twitter.com/oVWUXG5NQw — Navy Lookout (@NavyLookout) May 8, 2026

Συγκεκριμένα, ένα F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush ακινητοποίησε και τα δύο δεξαμενόπλοια, αφού εκτόξευσε πυρομαχικά ακριβείας, εμποδίζοντας τα πλοία – που δεν συμμορφώνονταν αρχικά με τις υποδείξεις των Αμερικανών – να εισέλθουν στο Ιράν.

Το Ριάντ «παίρνει αποστάσεις» από τις ΗΠΑ για την «Επιχείρηση Ελευθερία»

Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να χρησιμοποιηθούν οι εναέριος χώρος της και οι βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός της από τις αμερικανικές δυνάμεις για την επιχείρηση συνοδείας των πλοίων που θέλουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, η οποία πλέον έχει ανασταλεί, ανέφεραν δύο σαουδαραβικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι βάσεις πάντως επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, σύμφωνα με τις πηγές αυτές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Το Ριάντ, αν και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της για επιθέσεις στο Ιράν.

Το βράδυ της Τρίτης (05.05.2026) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τερματίζει την αποστολή «Επιχείρηση Ελευθερία», που είχε ξεκινήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα, λόγω της αύξησης των εντάσεων με το Ιράν που απειλούσε την ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Πέμπτη (07.05.2026) ότι ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μίλησε απευθείας με τον Τραμπ και του αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τις βάσεις και τον εναέριο χώρο του βασιλείου.

«Η Σαουδική Αραβία δεν ενέκρινε τις πτήσεις για την επιχείρηση αυτήν. Οι βάσεις παραμένουν αλλά οι πτήσεις που είχαν ως στόχο να στηρίξουν την επιχείρηση δεν επιτράπηκαν», είπε η μία από τις πηγές.

Το Ριάντ αντιτάχθηκε στην πρωτοβουλία του Τραμπ διότι εκτιμούσε ότι «δεν θα λειτουργούσε» και απλώς θα επιδείνωνε την κατάσταση, πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του σήμερα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Ραγέντ Κρίμλι ανέφερε ότι το βασίλειο τάσσεται υπέρ της αποκλιμάκωσης και των προσπαθειών διαπραγμάτευσης.