Άνδρας στην Βρετανία υποδυόταν την πρώην σύντροφό του στο Tinder και έστελνε αγνώστους σπίτι της για να την βιάσουν

Ψεύτικο προφίλ στο Tinder με το όνομα της πρώην κοπέλας του δημιούργησε ένας άντρας στην Βρετανία, με σκοπό να ενθαρρύνει άλλους άνδρες να «μπουκάρουν» στο σπίτι της και να τη βιάσουν. Ο 36χρονος stalker της νεαρής κρίθηκε ένοχος για παρενόχληση σε βάρος της.

Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον 18 άνδρες εμφανίστηκαν στο σπίτι της γυναίκας αφού έλαβαν μηνύματα για «φαντασιώσεις βιασμού» που νόμιζαν ότι προέρχονταν από αυτήν, αλλά στην πραγματικότητα στάλθηκαν από τον ψεύτικο λογαριασμό που διαχειριζόταν ο Άσαντ Χουσεΐν. Ο 36χρονος από το Μάντσεστερ στην Βρετανία, δημιούργησε το προφίλ της στο Tinder τον Ιούλιο του 2024, ένα μήνα μετά το τέλος της σχέσης τους. Η αστυνομία του Cheshire την περιέγραψε ως «μία από τις πιο ανησυχητικές» υποθέσεις που είχε διερευνήσει ποτέ.

Ο Χουσεΐν κρίθηκε ένοχος για παρενόχληση μετά από 9ήμερη δίκη στο Δικαστήριο του Τσέστερ και θα καταδικαστεί τον Ιούνιο. Ο Χουσεΐν επικοινώνησε για πρώτη φορά με τη γυναίκα χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα «Μικ Ρένι» τον Απρίλιο του 2024 και καθώς η σχέση τους εξελισσόταν, άρχισε να «ελέγχει όλο και περισσότερο την κοπέλα».

Μια φορά, χτυπούσε το κουδούνι της επί δύο ώρες επειδή την είχε επισκεφτεί στο σπίτι ένας φίλος της, και έφυγε μόνο όταν κλήθηκε η αστυνομία. Η σχέση τους έληξε μόλις τον επόμενο μήνα, όταν ο Χουσεΐν έλεγξε το τηλέφωνό της και απαίτησε να μάθει αν έβγαινε με άλλους άντρες.

Παρά το γεγονός ότι επικοινώνησε με την κόρη και τους φίλους της γυναίκας και την κατηγόρησε για απιστία, έκανε αρκετές προσπάθειες να επανασυνδεθούν, ωστόσο χωρίς επιτυχία. Ο αστυνομικός Keith Terrill στο Cheshire δήλωσε ότι αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν μια προσπάθεια να εξαπολυθεί «απόλυτος τρόμος».

«Ψεύτικο όνομα»

Λίγο καιρό αργότερα, διάφοροι άγνωστοι άνδρες άρχισαν να καταφθάνουν στο σπίτι της πρώην συντρόφου του Χουσεΐν τον Ιούλιο του 2024 και δήλωσαν ότι είχαν προσκληθεί αφού είχαν ταιριάξει μαζί της στο Tinder. Μια νύχτα, τέσσερις άνδρες εμφανίστηκαν και ανέφεραν ότι έλαβαν σχεδόν πανομοιότυπα μηνύματα, ανέφερε η αστυνομία του Τσέσαϊρ.

Τα μηνύματα από τον ψεύτικο λογαριασμό έλεγαν ότι ήθελε να την «κακοποιήσουν» και ότι αν έλεγε «όχι» σήμαινε ότι «το ήθελε περισσότερο». Μάλιστα, ένας άντρας έσπρωξε και έσπασε μια γυάλινη πινακίδα στο σπίτι της αφού έσπρωξε την μπροστινή πόρτα. Στη συνέχεια, της έδειξε μηνύματα από τον ψεύτικο λογαριασμό που του είχε πει να τον «σπρώξει».

Άλλη φορά, ένας άντρας μπήκε στο σπίτι της ενώ εκείνη έλειπε, ενώ η έφηβη κόρη της ήταν μόνη της στον επάνω όροφο. Αρκετοί από τους άνδρες έδωσαν τα στοιχεία τους στην αστυνομία για να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν την πηγή του ψεύτικου λογαριασμού.

Η γυναίκα τους είπε ότι ο πρώην της ονομαζόταν Μικ Ρένι, αλλά οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να βρουν το ψεύτικο όνομα στα συστήματά τους. Ωστόσο, έπειτα από έρευνες εντόπισαν τον Χουσεΐν αφού εκείνος συνέδεσε το ψεύτικο όνομα με ένα αυτοκίνητο που ήταν καταχωρημένο στην επιχείρησή του.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι είχε αλλάξει την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του και χρησιμοποιούσε ξεχωριστά κινητά τηλέφωνα για να διατηρεί το alter ego του και να διαχειρίζεται τον ψεύτικο λογαριασμό Tinder. Ο Χουσεΐν συνελήφθη και αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα, ότι διατηρούσε τον ψεύτικο λογαριασμό ή ότι χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Μικ Ρένι.

«Απόλυτος τρόμος»

Η αστυνομία του Τσέσαϊρ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί απέδειξαν ότι ο Χουσεΐν βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό, αφού έδειξε ότι οδηγούσε σε σημείο στάθμευσης δύο μίλια από το σπίτι του θύματος κάθε φορά που οι λογαριασμοί ήταν ενεργοί. Ο αστυνομικός Terrill είπε ότι ο δράστης ήταν «εξαιρετικά δόλιος» του οποίου η μόνη πρόθεση ήταν να βλάψει το θύμα του.

«Σε καμία περίπτωση ο Χουσεΐν δεν ανέλαβε οποιαδήποτε ευθύνη για τις πράξεις του ούτε αναγνώρισε την απόλυτη φρίκη που παραλίγο να εξαπολύσει», είπε. «Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσει το θύμα να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα, να ματαιώσει την έρευνα και να αποφύγει τη σύλληψή του», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο αστυνομικός είπε: «Προφανώς πίστευε ότι μπορούσε να ξεγελάσει την αστυνομία και ότι δεν θα μπορούσαμε να διαψεύσουμε τα κατασκευασμένα του στοιχεία. Έκανε μεγάλο λάθος και στα δύο».