Beef Καρόλου και Άντριου για τη μετακόμιση: Για γερά νεύρα οι νέες παράλογες απαιτήσεις του πρώην πρίγκιπα για το νέο του σπίτι

Σκέτος πονοκέφαλος έχει αποδειχθεί ο πρώην πρίγκιπας Άντριου για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος παρά την έξωση με εντολή Καρόλου από τον Royal Lodge, καθυστερεί τη μετακόμιση, προβάλλοντας νέες και παράλογες απαιτήσεις. Από μάγειρα και κηπουρό, μέχρι οικονόμο, οδηγό και αστυνομικό ασφαλείας, θέλει ο έκπτωτος πρίγκιπας.

Ο Άντριου, ο οποίος έχει χάσει τους τίτλους και τις τιμές του λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν, είχε αρχικά προγραμματιστεί να μετακομίσει σε μία από τις ιδιωτικές κατοικίες του βασιλιά Καρόλου στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, στις αρχές της νέας χρονιάς.

Ωστόσο, η μετακόμισή του φαίνεται πως έχει καθυστερήσει προκαλώντας ένταση μεταξύ των δύο αδελφών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Express μία «νέα διαμάχη» έχει ξεσπάσει για τις μελλοντικές συνθήκες διαβίωσης του πρώην πρίγκιπα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας έχει εκφράσει τις απαιτήσεις του με τελεσίγραφα, προκαλώντας έτσι περαιτέρω εντάσεις με τον αδελφό του, βασιλιά Κάρολο.

Συγκεκριμένα πηγές αναφέρουν ότι ο Άντριου απαιτεί πλέον ένα «καλό και λειτουργικό σπίτι με έξι ή επτά υπνοδωμάτια στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ, πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό – από μάγειρα και κηπουρό, μέχρι οικονόμο, οδηγό και αστυνομικό ασφαλείας».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πηγή, «ο Άντριου έκανε ό,τι του ζητήθηκε και τώρα θέλει απλώς να τον αφήσουν ήσυχο. Θεωρεί ότι δικαιούται δίκαιη μεταχείριση».

Ένας πρώην υπάλληλος της βασιλικής οικογένειας πρόσθεσε ότι στην περίπτωση του Άντριου «το ζήτημα καταλήγει πάντα στα χρήματα». Όπως εξήγησε, «ο Άντριου ουσιαστικά αποζημιώνεται για να αποχωρήσει από το μισθωτήριο συμβόλαιο, γι’ αυτό και διαπραγματεύεται σχολαστικά κάθε λεπτομέρεια της συμφωνίας».

Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό ότι ο Άντριου είναι και επίσημα ένας κοινός θνητός αφού ο βασιλιάς Κάρολος ακύρωσε και επίσημα τις τελευταίες τιμητικές διακρίσεις, συνεχίζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με επίσημη καταχώριση στη Gazette, το δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου, το όνομα «Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ» διαγράφηκε από τα μητρώα δύο εκ των σημαντικότερων ταγμάτων της βρετανικής μοναρχίας: το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter) και το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα (Royal Victorian Order).