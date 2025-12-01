Ο Άντριου είναι και επίσημα θνητός αφού του αφαιρέθηκαν και οι τελευταίοι τίτλοι – Νέα εποχή στη βρετανική μοναρχία

Ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον μικρότερο αδελφό του, πρώην πρίγκιπα Άντριου – που πλέον αποκαλείται Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ – αφαιρώντας επίσημα και τους τελευταίους τίτλους του, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν.

Ο Άντριου διαγράφηκε από τα μητρώα δύο εκ των σημαντικότερων ταγμάτων της βρετανικής μοναρχίας: το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter) και το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα (Royal Victorian Order) με απόφαση του βασιλιά Καρόλου, έναν μήνα μετά την αφαίρεση του τίτλου του πρίγκιπα Άντριου.

Οι δύο αυτές διακρίσεις είχαν απονεμηθεί στον Άντριου από τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ. Πρόκειται για τις υψηλότερες τιμές που μπορεί να λάβει μέλος της βασιλικής οικογένειας: το Τάγμα της Περικνημίδας είναι το αρχαιότερο τάγμα ιπποσύνης στη Βρετανία, ενώ το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα απονέμεται αποκλειστικά για προσωπικές υπηρεσίες προς τον μονάρχη.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας δεν θα αποκαλείται πλέον Δούκας του Γιορκ, ούτε πρίγκιπας.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη βασιλική οικογένεια, καθώς θεωρείται απίθανο το κοινό να τον δει ξανά στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου ή άλλων υψηλόβαθμων μελών της μοναρχίας.

Παρά την πτώση του, πάντως, ο Άντριου εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του στη σειρά διαδοχής, σύμφωνα με τη Mirror. Παραμένει όγδοος στη σειρά για τον θρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι στον απόηχο της εμπλοκής του στο σκάνδαλο Επστάιν – μετά τις αποκαλύψεις στα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία κατήγγειλε τον Άντριου για σεξουαλικά αδικήματα – στις 17 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει τη χρήση των βασιλικών τίτλων και διακρίσεων, και στις 30 Οκτωβρίου το Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τη διαδικασία αφαίρεσης όλων των τίτλων, η οποία ολοκληρώθηκε επίσημα στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Άντριου εθεάθη πρόσφατα για πρώτη φορά μετά την απώλεια των τίτλων του, στις 17 Νοεμβρίου, να ιππεύει άλογο στο κάστρο του Γουίνσδορ, δείχνοντας ότι δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει το Royal Lodge, παρόλο που ο Κάρολος τον έδιωξε από την έπαυλη 30 δωματίων στο Γουίνδσορ, όπου ζούσε από το 2003.