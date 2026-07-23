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Υεμένη: Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν τάνκερ υπό σημαία Τανζανίας στον Κόλπο του Άντεν

Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν τάνκερ υπό σημαία Τανζανίας στον Κόλπο του Άντεν
A ship off the port of Aden, where traffic remained steady after the Iran-aligned Houthis said their forces had carried out missile and drone strikes on Saudi oil tankers, in Aden, Yemen, July 23, 2026. REUTERS/Stringer
Ένα πλοίο στα ανοικτά του λιμανιού του Άντεν, της Υεμένης / REUTERS
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Το εμπορικό πλοίο MT Asana, υπό σημαία Τανζανίας, κατελήφθη στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, την περασμένη εβδομάδα, είναι στην κατοχή Σομαλών πειρατών, ανέφεραν δύο κάτοικοι της ημιαυτόνομης περιοχής Πούντλαντ της Σομαλίας.

Το εμπορικό πλοίο MT Asana είναι ένα τάνκερ μεταφοράς καυσίμων και χημικών. Στο πλοίο poy κατελήφθη στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, επέβαιναν 20 ναυτικοί, εκ των οποίων οι 8 από τη Γερμανία και 10 από τις Φιλιππίνες. 

Ένας από τους κάτοικους που μίλησαν στο Reuters είπε ότι και ο ίδιος είναι πρώην πειρατής. Ο άλλος κάτοικος της Καλούουλα είδε τους πειρατές να μεταφέρουν τρόφιμα στο πλοίο.

Την περασμένη εβδομάδα ο βρετανικός οργανισμός ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε ότι το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν οι πειρατές, στον Κόλπο του Άντεν, οδηγήθηκε σε χωρικά ύδατα της Σομαλίας.

Οι Σομαλοί πειρατές προκάλεσαν χάος στη θαλάσσια περιοχή στο Κέρας της Αφρικής από το 2008 μέχρι το 2018. Έπειτα από μια σύντομη διακοπή, τα περιστατικά κατάληψης πλοίων ξανάρχισαν στα τέλη του 2023.

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