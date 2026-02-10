Bloomberg: Ποιος θα διαδεχθεί τον Ερντογάν – Στο προσκήνιο ο 44χρονος γιος του, Μπιλάλ

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, με το ζήτημα της διαδοχής του να παραμένει σχεδόν απαγορευμένο. Ωστόσο, στο παρασκήνιο φαίνεται να διαμορφώνεται ένα νέο σενάριο: η σταδιακή ανάδειξη του γιου του, Μπιλάλ Ερντογάν, και η πιθανή επόμενη ημέρας της εξουσίας. Η αυξανόμενη δημόσια παρουσία του και οι συζητήσεις στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος ενισχύουν την αίσθηση ότι η «μετά Ερντογάν εποχή» ήδη σχεδιάζεται.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, που ελέγχει σε ένα μεγάλο βαθμό το πολιτικό παιχνίδι στη χώρα, έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και συχνότερα μαζί με τον νεότερο γιο του Μπιλάλ σε διεθνείς αποστολές και επίσημες συναντήσεις, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας προβάλλουν πλέον συστηματικά τις δραστηριότητές του. Ο Μπιλάλ Ερντογάν τον συνόδευσε σε ταξίδια και επαφές υψηλού επιπέδου, από τη συνάντηση με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας μέχρι επισκέψεις σε Πακιστάν, Μαλαισία και Κατάρ, σημειώνει το Bloomberg.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες στο κυβερνών κόμμα AKP, το θέμα της διαδοχής συζητείται ολοένα και πιο συχνά σε κλειστές συναντήσεις στην Άγκυρα. Η πιθανή είσοδος του 44χρονου Μπιλάλ στην ενεργό πολιτική εξετάζεται σοβαρά, με ορισμένους να τον βλέπουν ως μελλοντικό ηγέτη του κόμματος.

Τα σενάρια διαδοχής και ο ρόλος του 44χρονου Μπιλάλ

Παρά τα σενάρια, ο δεύτερος από τα τέσσερα παιδιά του Ερντογάν, έχει αρνηθεί ότι έχει άμεσες πολιτικές φιλοδοξίες και τονίζει ότι είναι νωρίς για οποιαδήποτε συζήτηση διαδοχής. Ωστόσο, το ερώτημα για το ποιος θα διαδεχθεί τον μακροβιότερο ηγέτη της σύγχρονης Τουρκίας απασχολεί εδώ και χρόνια τόσο τους πολίτες όσο και τους διεθνείς επενδυτές. Μέσα στο πολιτικό στρατόπεδο του Ερντογάν, πάντως, ο 71χρονος πρόεδρος παραμένει σχεδόν αδιαμφισβήτητη μορφή και κάθε αναφορά στην «επόμενη μέρα» αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη.

Ταυτόχρονα, οι συγκυρίες μοιάζουν να ευνοούν τον Τούρκο πρόεδρο. Η οικονομία παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης μετά τις εκλογές του 2023, η επιρροή της Άγκυρας στη Μέση Ανατολή ενισχύεται και ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες και δικαστικές περιπέτειες που ενδέχεται να τον κρατήσουν εκτός εκλογικής μάχης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπιλάλ Ερντογάν φαίνεται να προετοιμάζεται σταδιακά. Διαθέτει μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική από το Χάρβαρντ, συμμετέχει ενεργά σε οργανώσεις νεολαίας και φέρεται να χτίζει δίκτυο υποστηρικτών, ενώ, σύμφωνα με πηγές, έχει ρόλο και στην επιλογή στελεχών για το κόμμα και την κυβέρνηση.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, άφησε να εννοηθεί ότι η «επόμενη γενιά» καλείται να συνεχίσει το έργο του πατέρα του, λέγοντας ότι όσοι ακολουθήσουν – στην πολιτική, την κοινωνία και την εκπαίδευση – πρέπει να διατηρήσουν το ίδιο πνεύμα και να το εξελίξουν.

Ο ίδιος ο Ερντογάν διανύει τη θητεία που θεωρητικά είναι η τελευταία του έως το 2028. Ωστόσο, η οικογένειά του και η ηγεσία του AKP επιθυμούν την παράταση της προεδρικής του θητείας για ακόμη πέντε χρόνια, είτε μέσω πρόωρων εκλογών είτε μέσω συνταγματικών αλλαγών που θα του επέτρεπαν να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η σταδιακή ανάδειξη του Μπιλάλ σε ηγετικό ρόλο – ακόμη και ως μελλοντικού επικεφαλής του κόμματος – θεωρείται πιθανή.

Παρά τα σχέδια, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η οικονομική πίεση στην κοινωνία, το Κουρδικό και οι διεθνείς ισορροπίες παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες.

Ωστόσο, με τον έλεγχο που διατηρεί στο πολιτικό του κόμμα, ο Ερντογάν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον διάδοχό του – και το όνομα του Μπιλάλ ακούγεται πλέον όλο και πιο δυνατά.