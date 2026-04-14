Bloomberg: Το Ιράν εξετάζει «πάγωμα» ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ για να μην τιναχθούν στον αέρα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σε μία προσπάθεια να αποφύγει ένα θερμό επεισόδιο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες για δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, το Ιράν εξετάζει σύμφωνα με το Bloomberg το ενδεχόμενο να παγώσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που Reuters και Associated Press μεταδίδουν πληροφορίες για επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων – ίσως και μέσα στην εβδομάδα.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν θα είναι μία σαφής ένδειξη καλής θέλησης της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον που έχει επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ορμούζ και έρχεται την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων – πιθανόν το Σαββατοκύριακο – με στόχο την παράταση της εκεχειρίας.

Τόσο η ιρανική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και το Ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουν προς το παρόν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την πληροφορία.

Η προσωρινή αναστολή της ναυτιλιακής δραστηριότητας για λίγες ημέρες θεωρείται από ορισμένες πηγές ρεαλιστική επιλογή, ώστε να αποφευχθεί κάποιο περιστατικό που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις εύθραυστες προσπάθειες επανεκκίνησης του διαλόγου.

Ωστόσο, η στάση της Τεχεράνης παραμένει ρευστή, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατηγική του, επιχειρώντας να αποδείξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς συνέπειες, εξέλιξη που θα αύξανε τον κίνδυνο νέας έντασης.

Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Η Τεχεράνη έχει περιορίσει σχεδόν όλες τις μη ιρανικές μεταφορές μέσω της περιοχής, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό.

Η Ρέιτσελ Ζιέμπα, ανώτερη ερευνήτρια στο Center for a New American Security, σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη διακοπή των αποστολών θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη πρόθεσης αποκλιμάκωσης. Όπως δήλωσε, «εάν το Ιράν πράγματι διακόψει τις αποστολές, αυτό θα δείξει ότι επιδιώκει να αποφύγει την επανάληψη ενός θερμού πολέμου», επισημαίνοντας ότι οι αγορές πιθανόν να εστιάσουν περισσότερο στην προοπτική συμφωνίας παρά στις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην προσφορά.

Από την πλευρά της, η αναλύτρια της Control Risks Ανισέ Μπασίρι Ταμπρίζι εκτίμησε ότι η προσωρινή παύση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να έχει περισσότερα οφέλη παρά απώλειες από μια τέτοια κίνηση.

