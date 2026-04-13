Φωτιά στα Στενά του Ορμούζ: «Τα κλείσαμε» λέει ο Τραμπ, «θα σας πνίξουμε» απαντά η Τεχεράνη

Σκληρό μπρα ντε φερ στα Στενά του Ορμούζ ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν, με τις δυο πλευρές να έχουν επιδοθεί σε κρεσέντο επιθετικών δηλώσεων.

Το κλίμα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν είναι τεταμένο μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ και σήμερα Δευτέρα του Πάσχα (13/04/2026) έγινε ακόμη πιο βαρύ, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από την αμερικανική πλευρά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα εκτός από το Ιράν τα έβαλε και με τον… πάπα Λέων για τον οποίο είπε πως εξυπηρετεί την ριζοσπαστική Αριστερά, ενώ έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνησή του να ανεβάσει μια ΑΙ φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ως «Χριστός».

Φωτογραφία που μερικές ώρες αργότερα «κατέβασε» καθώς προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις από τους συντηρητικούς και χριστιανούς υποστηρικτές του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο αποκλεισμός τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 17:00 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που στοχεύει στον περιορισμό της ιρανικής εμπορικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Ήδη ναυτιλιακές εταιρείες και ναυτικοί έχουν ενημερωθεί για τους περιορισμούς πρόσβασης στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις.

Όπως σημειώνει, ο αποκλεισμός αφορά κάθε κίνηση πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για τη θαλάσσια κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.

Παρότι διευκρινίζεται ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν αναμένεται τυπικά να επηρεαστεί, οι αρχές προειδοποιούν πως η αυξημένη στρατιωτική παρουσία ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες υψηλού κινδύνου για τη ναυσιπλοΐα σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

«Όποιο ιρανικό πλοίο προσεγγίσει τα Στενά θα καταστραφεί»

Λίγα λεπτά αφού τέθηκε σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ, από τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές στο Ιράν με ανάρτηση στο Truth Social, για τις συνέπειες που θα έχει η Τεχεράνη αν επιχειρήσει να «σπάσει» το ναυτικό μπλόκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα καταστρέψει τα ιρανικά πλοία που θα προσπαθήσουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζει ότι το πολεμικό ναυτικό του Ιράν έχει «εξοντωθεί».

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων “πλοίων ταχείας επίθεσης”, επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή.

Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον αποκλεισμό μας, θα χτυπηθεί αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο».

«Το Ιράν θέλει συμφωνία με όποιο κόστος»

Λίγες ώρες αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέες δηλώσεις, τονίζοντας πως το Ιράν ζητά συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος. «Μπορώ να σας πω ότι η άλλη πλευρά μας πήρε τηλέφωνο.

Θέλουν να κάνουν συμφωνία με κάθε κόστος», αλλά τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικό όπλο.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, αλλά σε αυτό δεν συμφώνησαν. Και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμά του για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης παραμένει αμετάβλητο.Όπως ανέφερε, «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μάχες», σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αποκλεισμός και ότι δεν παρατηρείται εμπορική δραστηριότητα από την ιρανική πλευρά.

Εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια για πλοία που ενδέχεται να επιχειρούσαν εμπορικές δραστηριότητες με το Ιράν, αναφερόμενος στην κίνηση στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν δεν πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές μέσω του στενού αυτή τη στιγμή και πρόσθεσε ότι η κατάσταση «θα διατηρηθεί έτσι, πολύ εύκολα».

«Θα καταλήξετε στον πάτο της θάλασσας» λέει το Ιράν

Η απάντηση της Τεχεράνης υπήρξε άμεση και εξίσου σκληρή, με ιρανικές πηγές να αναφέρουν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αμερικανικών δυνάμεων να επιβάλουν αποκλεισμό ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία των ιρανικών λιμανιών θα έχει σοβαρές συνέπειες, υποστηρίζοντας ότι αμερικανικά πλοία θα μπορούσαν να «καταλήξουν στον πυθμένα της θάλασσας».

Συγκεκριμένα Ιρανός βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας της Βουλής προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις, απειλώντας ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία που θα επιχειρούσαν αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών «θα καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας».

Ο Αλαεντίν Μπορουτζέρντι χαρακτήρισε τις σχετικές απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως στρατιωτικά αβάσιμη προπαγάνδα, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό μέσο Press TV.

Παράλληλα, υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι κλιμακώνουν τη ρητορική τους. Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για «κάθε ενδεχόμενο» και προειδοποίησε για «σκληρή και αποφασιστική απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Σε αντίστοιχο μήνυμα, ο ταξίαρχος Ματζίντ Ιμπν Ρεζά ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε «μέγιστη πολεμική ετοιμότητα», σύμφωνα με το Press TV και το CNN καθώς διαθέτουν σημαντικά αποθέματα πυραύλων και drones.

To NATO ξεκαθαρίζει πως δεν συμμετέχει στις επιχειρήσεις στο Ορμούζ

Οι χώρες μέλη του NATO ανακοίνωσαν σήμερα (13.04.2026) ότι δεν θα εμπλακούν στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα, τα κράτη μέλη του NATO πρότειναν αντιθέτως να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ, μόνο αφού ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες με το Ιράν, μια κίνηση που είναι πιθανό να εξοργίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να οξύνει τις ευρωατλαντικές εντάσεις.

«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στο BBC. «Η απόφασή μου είναι απολύτως ξεκάθαρη: όποια κι αν είναι η πίεση – και υπήρξε αρκετά σημαντική πίεση – δεν πρόκειται να παρασυρθούμε στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο γενικός γραμματέας του NATIO, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ο Τραμπ επιθυμεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο άμεσο μέλλον για τη διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφεραν διπλωμάτες στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Το NATO θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στα Στενά, εφόσον και τα 32 μέλη του συμφωνήσουν στη συγκρότηση μιας αποστολής, επεσήμανε ο Ρούτε στις 9 Απριλίου 2026.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανακοινώσει ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν, αλλά μόνο αφού υπάρξει παύση των εχθροπραξιών με διάρκεια και μια συμφωνία με το Ιράν ότι τα πλοία τους δεν θα δέχονται επιθέσεις.