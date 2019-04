Brexit: Ο Τραμπ καταγγέλλει την ΕΕ ότι είναι «σκληρή» με τη Βρετανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθεί τις εξελίξεις για το Brexit και δεν άφησε ασχολίαστα όλα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες.

«Κρίμα που η ΕΕ είναι τόσο σκληρή με τη Βρετανία και με το Brexit», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εμπορική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ λέγοντας: «Η ΕΕ είναι επίσης μια σκληρή εμπορική εταίρος με τις ΗΠΑ, αυτό θα αλλάξει».

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Απριλίου 2019