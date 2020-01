Brexit Ώρα Mηδέν: Διακωμωδούν την ΕΕ με πικ νικ και βρετανικές σημαίες

Οι συγκεκριμένοι που δεν τους λες και φιλοευρωπαίους διοργανώνουν ένα πικ νικ στο κεντρικό Λονδίνο με τίτλο “Και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο” για να γιορτάσουν το Brexit που τίθεται σε ισχύ από απόψε.

Δεν… κρατιούνται για να χλευάσουν την επαναλαμβανόμενη φράση, κατά τις συνομιλίες για τις μελλοντικές σχέσεις με την ΕΕ, αξιωματούχων των Βρυξελλών ότι η Βρετανία θέλει να έχει “και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο”.

Η Λούσι Χάρις, μια απερχόμενη ευρωβουλευτής, η οποία εκπροσωπούσε στο Στρασβούργο το κόμμα του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, τους Τόρις, είναι η διοργανώτρια του πικ νικ με τίτλο “Have your cake and eat it” (“Και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο”) για να σηματοδοτήσει την σημερινή Ημέρα του Brexit.

“Τώρα είναι η ώρα για να γιορτάσουμε αυτή την ιστορική ημέρα”, έγραψε η Χάρις, η διευθύντρια του Leavers of Britain στην ιστοσελίδα της οργάνωσης.

Brexit: Γλέντι με βρετανικές σημαίες

Η ίδια ενθάρρυνε τους πολίτες να φέρουν μαζί τους τη βρετανική Σημαία της Ένωσης ( Union Jack ) και να τραγουδήσουν μαζί της τραγούδια, ανάμεσά τους και τον πατριωτικό ύμνο “Γη της ελπίδας και της δόξας” καθώς και την επιτυχία του βρετανικού συγκροτήματος The Who του 1971 “Won’t get fooled again” (“Δεν θα μας ξεγελάσετε ξανά”).

“Σχεδιάζω αυτό το πάρτυ περισσότερα από τρία χρόνια, αλλά λόγω απρόβλεπτων συνθηκών έχει καθυστερήσει λίγο”, έγραψε.

Η Χάρις αναφερόταν στις δύο Ημέρες του Brexit που ματαιώθηκαν τον περασμένο χρόνο μετά την παράταση των επίπονων διαπραγματεύσεων για την έξοδό της με την ΕΕ.

Η ίδια και άλλοι απερχόμενοι ευρωβουλευτές γιόρτασαν την τελευταία τους ημέρα στο Ευρωκοινοβούλιο την Τετάρτη με αγγλικό αφρώδη οίνο, τον οποίο αναμένεται να απολαύσει αργά σήμερα το βράδυ και ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Τοπικά παραρτήματα της οργάνωσης Leavers of Britain διοργανώνουν σήμερα πολλές μικρότερες εκδηλώσεις για την Ημέρα του Brexit σε άλλες βρετανικές πόλεις.