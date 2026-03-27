Κόσμος

CBS: Μέσα στην ημέρα η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ

Η ιρανική αντιπρόταση πιθανότατα θα σταλεί μέσω διαμεσολαβητών όπως ενημερώθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ
Τεχεράνη

Σε ένα διπλωματικό θρίλερ έχουν εξελιχθεί οι τελευταίες ώρες με την παγκόσμια κοινότητα να περιμένει αν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως διατυμπανίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι έχει φτιάξει ένα σχέδιο 15 σημείων για την πραγματοποίηση εκεχειρίας στο Ιράν, με την Τεχεράνη να αρνείται μέχρι στιγμής, όχι επίσημα, το πλάνο των ΗΠΑ.

Η απάντηση του Ιράν στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται σήμερα Παρασκευή 27.03.2026, σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν στο CBS News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν ενημερωθεί ότι η ιρανική αντιπρόταση πιθανότατα θα σταλεί μέσω διαμεσολαβητών μέσα στην ίδια ημέρα. Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, η απάντηση δεν είχε ακόμη φτάσει.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι το σχέδιο των 15 σημείων μεταφέρθηκε στο Ιράν μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως ενδιάμεσος. Πηγή από την περιοχή ανέφερε ότι το Πακιστάν έχει απευθείας επαφή με το βασικό σύστημα ασφάλειας του Ιράν, που ουσιαστικά ελέγχει τη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν κορυφαίοι συνεργάτες του, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως ανέφερε το Axios νωρίτερα το πρόσωπο κλειδί στις διαπραγματεύσεις από πλευράς ΗΠΑ, φαίνεται να είναι ο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε έναν έντονο διάλογο προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς όπως φέρεται να του είπε, είχε πει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα ήταν πολύ πιο εύκολος.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι χώρες-διαμεσολαβητές μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ότι έχει υπάρξει κάποια πραγματική πρόοδος. Είπε επίσης ότι η αυξημένη κίνηση ενέργειας στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να δείχνει ότι τα πράγματα εξελίσσονται θετικά.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λεβίτ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες είναι ευαίσθητες και δεν θα γίνονται δημόσια μέσω των μέσων ενημέρωσης. Τόνισε όμως ότι, ενώ εξετάζεται η διπλωματία, η στρατιωτική επιχείρηση «Operation Epic Fury» συνεχίζεται κανονικά.

Η αποστολή του Ιράν στον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να σχολιάσει τις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν από την πλευρά του λέει εδώ και χρόνια ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει τέτοια όπλα και το έχει δηλώσει τόσο σε διεθνή συμφωνία το 2015 όσο και δημόσια το 2026.

Αρκετές χώρες της περιοχής, όπως η Τουρκία, έχουν έρθει σε επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Abbas Araghchi για να ξεκινήσουν συνομιλίες. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Rafael Grossi, δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή τόσο με τον Λευκό Οίκο όσο και με τον Ιρανό αξιωματούχο.

Στους δύο προηγούμενους γύρους συνομιλιών που δεν πέτυχαν, ο Αραγτσί και ο Witkoff είχαν μιλήσει τηλεφωνικά, αλλά οι περισσότερες επαφές γίνονταν μέσω τρίτων χωρών. Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo