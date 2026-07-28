Εκρήξεις στο βόρειο Ιράκ: Το Ιράν έπληξε το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου – Αναφορές για κατάρριψη drone του ΗΠΑ

Αν και οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει τις τελευταίες τρεις ημέρες, η κατάσταση στο Ιράκ θυμίζει «καζάνι που βράζει». Τουλάχιστον 7 εκρήξεις αναφέρθηκαν σε βόρεια τμήματα της χώρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας (28.07.2026) με το Ιράν να μεταδίδει πως χτυπήθηκε και το μεγαλύτερο ιρακινό κοίτασμα φυσικού αερίου.

Το κρατικό πρακτορείο του Ιράν IRIB, ανέφερε μεγάλες ζημιές στο κοίτασμα φυσικού αερίου Khor Mor στο βόρειο Ιράκ, το οποίο προμηθεύει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής.

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Σύμφωνα με το πρακτορείο, το κοίτασμα φυσικού αερίου βρίσκεται στη Σουλεϊμανίγια, την αυτόνομη κουρδική περιφέρεια του Ιράκ, και δέχθηκε επίθεση νωρίς την Τρίτη, περίπου την ίδια ώρα που αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Ερμπίλ, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά.

BREAKING: Iranian drones struck Kurdish bases in Erbil Governorate, Iraq. pic.twitter.com/VO6acLlnrS — World Source News (@Worldsource24) July 27, 2026

Εκρήξεις ακούστηκαν και σε περιοχές κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ.

Αστυνομικές πηγές του Al Jazeera ανέφεραν ότι περισσότερα από δέκα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και drones φέρονται να πετούν πάνω από το Ερμπίλ σε απάντηση στη φερόμενη ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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IRAN STRIKES ERBIL: Iranian drones have targeted the headquarters of Kurdish opposition parties in Erbil, the capital of Iraq’s Kurdistan Region. pic.twitter.com/vtWvYvdwC8 — Global War Monitor (@GWarMonitor) July 27, 2026

Μεγάλες φωτιές ξέσπασαν σε στοχευμένες περιοχές ενώ δύο drones συνετρίβησαν κοντά σε αυτές, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, drone άγνωστης προέλευσης έπεσε κοντά στο οικιστικό συγκρότημα Haditha Dam, δυτικά της Άνμπαρ, της μεγαλύτερης επαρχίας του Ιράκ.

Iraqi media released footage of a US drone that crashed in Anbar Province.



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Νωρίτερα, το IRIB, επικαλούμενο ιρακινά μέσα ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι αμερικανικό drone φέρεται να καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Άνμπαρ, δυτικά του Ιράκ.