Κόλαση φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία: Σκληρή μάχη των πυροσβεστών για κατάσβεση πριν χτυπήσει νέο κύμα καύσωνα

Βελτιωμένα τα μέτωπα της φωτιάς τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, παρά τις καιρικές προβλέψεις για νέο κύμα καύσωνα και αλλαγή των ανέμων που μπορεί να πυροδοτήσουν νέες εστίες. Πάνω από 420.000 στρέμματα κοντά στην Μπορντό έχουν γίνει στάχτη ενώ 750.000 στρέμματα καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στο μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα» και σε αυτό της Άβιλα στην Ισπανία.

Η φωτιά που καίει από τις 22 Ιουλίου κοντά στην πόλη Μπορντό, «παραμένει σταθερή», ανακοίνωσε σήμερα (28.07.2026) η νομαρχία της Ζιρόντ στη Γαλλία. Αν και το βράδυ υπήρχαν πολλές αναζωπυρώσεις, αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και πλέον είναι υπό έλεγχο.

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Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo – France προβλέπει για σήμερα άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και νοτιοανατολικούς ανέμους που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις φωτιές.

Στους νομούς της Λαντ και της Ζιρόντ, όπου μαίνονται οι μεγαλύτερες φωτιές, η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει «νέο κύμα ζέστης», με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν ως τους 40 βαθμούς Κελσίου αύριο Τετάρτη και ανέμους λιγότερο ισχυρούς αλλά πιο ξηρούς.

Fire crews and planes wrestled Monday to bring a monster wildfire under control in southwest France before a forecast jump in temperatures complicates the massive firefighting effort against a blaze that has burned an area four times the size of Paris. pic.twitter.com/8aifZ38eLL — euronews (@euronews) July 28, 2026

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», προειδοποίησε ο Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα. «Παραμένουμε ενωμένοι και αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τη μάχη παντού», είπε, ανακοινώνοντας καλά νέα: η πυρκαγιά έχει πλέον «έχει τεθεί υπό έλεγχο» στη Λαντ.

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Το βράδυ της Δευτέρας, 15.000 άνθρωποι έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή στα κάμπινγκ όπου διέμεναν, σύμφωνα με τη νομαρχία.

Στο Μπορντό «λίγο περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι» εξακολουθούν να στεγάζονται στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τομά Καζνάβ.

France Wildfire Emergency Intensifies



A massive wildfire burning across southwest France forced the overnight evacuation of 55,000 people on Sunday, pushing the total number of residents displaced in the region to an astonishing 220,000.



Firefighters are battling around… pic.twitter.com/ZzHKC6NKLh — Furious And Trusted News (@FuriousTrusted) July 28, 2026

Συνολικά περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα -νέο ρεκόρ μετά το 2022- έχουν καεί από τις φωτιές στη Γαλλία από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Στεμπαστιέν Λεκορνί.

Η φωτιά που κατέκαψε την περιοχή γύρω από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό του Αρκασόν οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων, μια επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας.

Οι αναζωπυρώσεις που κινητοποίησαν τη Δευτέρα τους πυροσβέστες στον νομό Βαρ «περιορίστηκαν» το βράδυ, ανακοίνωσε η νομαρχία, ενώ η πυρκαγιά στο νησί της Κορσικής εξακολουθεί να μαίνεται και στις Άνω Άλπεις έχει «σταθεροποιηθεί» αφού έκαψε 5.100 στρέμματα.

Στο Μπους-ντι- Ρον ένας 38χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του χθες, αφού το βυτιοφόρο στο οποίο επέβαινε «βγήκε από τον δρόμο».

Φόβοι για τους ανέμους στην Ισπανία

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες φωτιές που μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότιοι κινδυνεύοντας να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές.

Η κατεύθυνση του ανέμου αναμένεται να αλλάξει το μεσημέρι και για τον λόγο αυτόν οι πυροσβέστες «θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την προέλαση της πυρκαγιάς (…) εκμεταλλευόμενοι το περιθώριο ως τις 12 το μεσημέρι», δήλωσε ο Φραν Μαρτίν Αγκίρε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

Η σημερινή ημέρα, όπως και η χθεσινή, θα είναι «απολύτως καθοριστικής σημασίας», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα, σημειώνοντας ότι ελπίζει «η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο», ενώ έκανε λόγο για «πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις» από την Τετάρτη.

Το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα», στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβιλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν, «τη μεγαλύτερη» δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι επόμενες ώρες «είναι δύσκολες» καθώς αναμένεται «αύξηση της θερμοκρασίας», προειδοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τη Δευτέρα, κατά την επίσκεψή του σε κέντρο συντονισμού στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Αν και «η προέλαση της πυρκαγιάς» περιορίστηκε στη διάρκεια της νύκτας της Κυριακής προς Δευτέρα, ακόμη «δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», υπογράμμισε η νομαρχία της περιφέρειας της Μαδρίτης, σύμφωνα με την οποία «τρία μέτωπα» παραμένουν ενεργά.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μικρά σημάδια βελτίωσης: ορισμένοι από τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Spain Wildfire Crisis Escalates



Spain is battling one of its most severe wildfire emergencies in recent years. Authorities say 79,000 people have been evacuated from their homes in villages west of Madrid and in Castellón on the country's eastern coast, while another… — Furious And Trusted News (@FuriousTrusted) July 28, 2026

Σε μια ομιλία αφιερωμένη στα «κλιματικά καταφύγια» που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι αυτές οι πρωτοφανείς σε έκταση πυρκαγιές είναι «η πιο οδυνηρή έκφραση μιας κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

«Πλέον δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τον κανόνα», υπογράμμισε δηλώνοντας ότι «περισσότερα από 1.700.000 στρέμματα» έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία από την αρχή του έτους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα από τις πυρκαγιές κοντά στη Βαλένθια, όπου ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και περισσότερα από 70.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, σύμφωνα με τις αρχές.