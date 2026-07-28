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Ισραήλ και Λίβανος σε νέες συνομιλίες στην Ιταλία για τις «πιλοτικές ζώνες» στα σύνορα

Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του Αυγούστου και θα αφορούν τόσο τις πιλοτικές ζώνες όσο και την προετοιμασία συμφωνίας ειρήνης των δυο κρατών
Φωτογραφία αρχείου Reuters
Φωτογραφία αρχείου Reuters
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Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να κάτσουν ξανά στο τραπέζι του διαλόγου, αυτή τη φορά στην Ιταλία, για τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» στον νότο που θα εκχωρηθούν στον λιβανικό στρατό από την ισραηλινή πλευρά, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της αμερικανικής διπλωματίας (28.07.2016).

«Τεχνικές ομάδες θα επικεντρωθούν στη Ρώμη στην επίτευξη προόδου για την εφαρμογή της συμφωνίας – πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», είπε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μιλώντας για την επέκταση της διαδικασίας δημιουργίας «πιλοτικών ζωνών», για τη ρύθμιση των «ζητημάτων» που αφορούν στα σύνορα και για την προετοιμασία συμφωνίας ειρήνης των δυο κρατών, τα οποία επίσημα δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις.

«Η εμπειρία που αντλήθηκε από τις πρώτες (πιλοτικές) ζώνες θα μας βοηθήσει να τελειοποιήσουμε την εφαρμογή των πολιτικών ζωνών ώστε να μπορέσουν να επεκταθούν κατά τρόπο προοδευτικό», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε την Κυριακή τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, καθώς εμποδίζουν όπως τόνισε την ανάπτυξή του, που προβλεπόταν στη συμφωνία που υπογράφτηκε από τις δυο κυβερνήσεις στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντόνιο Ταγιάνι, είχε αναγγείλει προ ημερών τις συνομιλίες αυτές.

Η συμφωνία του Ιουνίου προέβλεπε την ανάπτυξη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων σε «πιλοτικές ζώνες» που θα εγκατέλειπαν οι ισραηλινές -οι οποίες συνεχίζουν να κατέχουν μεγάλο μέρος του νοτίου τμήματος της χώρας-, υπό τον όρο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, η οποία κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου.

Παρότι η ένταση του πολέμου έχει μειωθεί, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει σποραδικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κυρίως στο νότιο τμήμα του.

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