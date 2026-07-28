Μπαράζ ουκρανικών drones στην περιφέρεια της Μόσχας – 7 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Μπαράζ επιθέσεων με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας (28.7.26) με στόχο την περιφέρεια της Μόσχας, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές κυρίως σε σπίτια σύμφωνα με τις αρχές της Ρωσίας.

«Πάνω από 390 drones που κατευθύνονταν στην περιφέρεια της Μόσχας» κατά την πλειονότητά τους «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας» σε απόσταση από την πρωτεύουσα της Ρωσίας, σημείωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram, αναφερόμενος στην επίθεση της Ουκρανίας. Διευκρίνισε πως «81 drones καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν» στην μεγαλούπολη.

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Παρά τους ισχυρισμούς των τοπικών αρχών ότι τα ουκρανικά drones έπληξαν μόνον σπίτια, αναφορές χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι επλήγη αποθήκη της εταιρείας logistics, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από απόσταση χιλιομέτρων.

Στην ίδια περιοχή, το Ποντόλσκ στην περιφέρεια της Μόσχας, βρίσκεται και κέντρο logistics της εταιρείας Wildberries – που αποτέλεσε στόχο ουκρανικών drones τις προηγούμενες μέρες – αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι η εγκατάστασή της λειτουργεί κανονικά.

💥 Russia: Ukraine struck a 3PL warehouse adjacent to a Wildberries distribution hub in the Moscow suburb of Podolsk. pic.twitter.com/04ccIRs1EF — Igor Sushko (@igorsushko) July 28, 2026

Επτά νεκροί σε επιθέσεις της Ρωσίας

Την ίδια ώρα, ρωσικά πλήγματα σε κοινότητες κοντά στις γραμμές του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία προκάλεσαν τη Δευτέρα τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 20.

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Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου διεξάγονται οι σφοδρότερες μάχες κατά μήκος του εκτεταμένου μετώπου των περίπου 1.200 χιλιομέτρων, οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο περιοχές κοντά στην Κοσταντίνιφκα.

Ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι κατέλαβε την πόλη, ωστόσο Ουκρανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τον ισχυρισμό και υποστηρίζουν ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στην Κραματόρσκ, σημαντική πόλη-οχυρό για την ουκρανική άμυνα στην περιοχή. Σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία, συνολικά 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πλήγματα στη Ντονέτσκ.

Στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν μετά από περισσότερες από 50 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό σε πέντε διαφορετικές περιοχές.

Δύο από τα θύματα σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολη, πόλη που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων λόγω της θέσης της στις όχθες του Δνείπερου. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του κοντά στην κοινότητα Σινεκλίκοβε, ανατολικότερα.