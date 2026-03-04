CNN: Κούρδοι σχεδιάζουν εξέγερση στο Ιράν με τις ευλογίες της CIA

Οι κούρδοι φαίνεται να «μπαίνουν στο παιχνίδι» του πολέμου της Μέσης Ανατολής, αφού η CIA των ΗΠΑ εργάζεται για τον οπλισμό των κουρδικών δυνάμεων με στόχο την υποκίνηση λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις με αντιπολιτευόμενες ομάδες στο Ιράν και ηγέτες των κούρδων στο Ιράκ σχετικά με την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι ιρανικές κουρδικές ένοπλες ομάδες διαθέτουν χιλιάδες δυνάμεις που επιχειρούν κατά μήκος των συνόρων Ιράκ-Ιράν, κυρίως στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει επιτεθεί σε κουρδικές ομάδες και δήλωσε την Τρίτη ότι στόχευσε κουρδικές δυνάμεις με δεκάδες drones.

Επίσης την Τρίτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χιτζρί, σύμφωνα με έναν ανώτερο ιρανό κουρδό αξιωματούχο. Το KDPI ήταν μία από τις ομάδες που στοχοποίησε το IRGC.

Οι ιρανοκουρδικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο ανώτερος ιρανόκουρδος αξιωματούχος στο CNN.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα», είπε η πηγή, εξηγώντας το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης. Η πηγή πρόσθεσε ότι οι πολιτοφυλακές αναμένουν την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τους ηγέτες των ιρακινών Κούρδων την Κυριακή για να συζητήσουν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ και οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν καθώς η αποστολή προχωρά, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια τρίτη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συνομιλίες, όπως ανέφερε ο Axios.

Οποιαδήποτε προσπάθεια να οπλιστούν οι κουρδικές ομάδες του Ιράν θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ιρακινών Κούρδων, ώστε να επιτραπεί η διακίνηση των όπλων και η χρήση του Ιρακινού Κουρδιστάν ως βάση εκτόξευσης.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συζητήσεις ανέφερε ότι η ιδέα θα ήταν οι κουρδικές ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και να τις καθηλώσουν, ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος των άοπλων Ιρανών στις μεγάλες πόλεις χωρίς να υποστούν ξανά σφαγή, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των ταραχών τον Ιανουάριο.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σπορά του χάους στην περιοχή και να εξαντλήσουν τους στρατιωτικούς πόρους του ιρανικού καθεστώτος. Άλλες ιδέες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο οι Κούρδοι να καταλάβουν και να διατηρήσουν εδάφη στο βόρειο τμήμα του Ιράν, δημιουργώντας έτσι μια ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει αυτή την είδηση.

Προσπάθεια να «ξεκινήσει» μια εξέγερση

Ο Άλεξ Πλίτσας, αναλυτής εθνικής ασφάλειας του CNN και πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου υπό τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «προσπαθούν προφανώς να ξεκινήσουν» τη διαδικασία ανατροπής του καθεστώτος από τους Ιρανούς, εξοπλίζοντας τους Κούρδους, έναν ιστορικό περιφερειακό σύμμαχο των ΗΠΑ.

«Ο ιρανικός λαός είναι γενικά άοπλος στο σύνολό του και, εκτός αν καταρρεύσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, θα είναι δύσκολο να αναλάβει την εξουσία, εκτός αν κάποιος τον οπλίσει», δήλωσε ο Πλίτσας στο CNN. «Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι αυτό θα εμπνεύσει και άλλους στο Ιράν να κάνουν το ίδιο».

Η Τζεν Γκαβίτο, πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ειδίκευση στη Μέση Ανατολή υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι ανησυχεί για το αν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι συνέπειες του οπλισμού των Κούρδων.

«Ήδη αντιμετωπίζουμε μια ασταθή κατάσταση ασφάλειας και στις δύο πλευρές των συνόρων», δήλωσε η Γκαβίτο στο CNN. «Αυτό έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ιρακινή κυριαρχία και ουσιαστικά να ενδυναμώσει τις ένοπλες πολιτοφυλακές χωρίς λογοδοσία και με ελάχιστη κατανόηση του τι μπορεί να προκαλέσει».

Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός έχει επιτεθεί σε ιρανικά στρατιωτικά και αστυνομικά φυλάκια κατά μήκος των συνόρων του με το Ιράκ, εν μέρει για να προετοιμάσει το έδαφος για την πιθανή εισροή ένοπλων κουρδικών δυνάμεων στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις είναι πιθανό να ενταθούν τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, οποιαδήποτε υποστήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ προς τις κουρδικές δυνάμεις εδάφους που έχουν ως αποστολή να βοηθήσουν στην ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος θα πρέπει να είναι εκτεταμένη, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν σταθερά ότι οι Ιρανοί Κούρδοι δεν διαθέτουν επί του παρόντος την επιρροή ή τους πόρους για να υποστηρίξουν μια επιτυχημένη εξέγερση κατά της κυβέρνησης, ανέφερε ένα από τα άτομα. Και τα κουρδικά κόμματα του Ιράν αναζητούν πολιτικές διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ πριν δεσμευτούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια αντίστασης, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Οι κουρδικές ομάδες της αντιπολίτευσης είναι επίσης διχασμένες, με ιστορικό εντάσεων, διαφορετικές ιδεολογίες και ανταγωνιστικές ατζέντες, και ορισμένοι αξιωματούχοι του Τραμπ που έχουν συμμετάσχει στις συζητήσεις για την υποστήριξη των ομάδων έχουν ανησυχίες σχετικά με τα κίνητρά τους για την παροχή βοήθειας στις ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι έχουν θέσει το ερώτημα αν αυτή η δυναμική θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σχέση συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και των Κούρδων, δεδομένης της εμπιστοσύνης που απαιτείται για αυτό το είδος συνεργασίας.

«Μπορεί να μην είναι τόσο απλό όσο το να πείσουν οι Αμερικανοί μια δύναμη να πολεμήσει για λογαριασμό τους», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. «Έχετε μια ομάδα ανθρώπων που σκέφτονται τα δικά τους συμφέροντα, και το ερώτημα είναι αν η συμμετοχή τους συνάδει με τα συμφέροντά τους»

Η μακρά ιστορία των ΗΠΑ με τις κουρδικές δυνάμεις

Ο κουρδικός λαός είναι μια μειονότητα χωρίς επίσημο κράτος. Σήμερα, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 25-30 εκατομμύρια Κούρδοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν σε μια περιοχή που εκτείνεται σε τμήματα της Τουρκίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Συρίας και της Αρμενίας. Οι περισσότεροι Κούρδοι είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, αλλά ο κουρδικός πληθυσμός έχει ποικίλες πολιτιστικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές παραδόσεις, καθώς και μια ποικιλία διαλέκτων.

Πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν προειδοποιήσει ιδιωτικά για την απογοήτευση που έχουν αισθανθεί οι κουρδικές δυνάμεις κατά τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ στο παρελθόν, καθώς και για τις συχνές καταγγελίες τους ότι αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από τους Αμερικανούς.

«Υπάρχει η ανησυχία ότι αν η εξέγερση αποτύχει και οι ΗΠΑ αποσυρθούν, αυτό θα ενισχύσει την αφήγηση της εγκατάλειψης των Κούρδων», είπε ο Πλίτσας. Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Τραμπ, Τζιμ Μάτις, παραιτήθηκε εν μέρει επειδή ο Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία κατά την πρώτη θητεία του, κάτι που ο Μάτις θεώρησε ως απαράδεκτη εγκατάλειψη των κουρδικών συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές φατρίες του Ιράκ που χρονολογείται από δεκαετίες, στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ. Η υπηρεσία διαθέτει επί του παρόντος ένα φυλάκιο στο ιρακινό Κουρδιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης προξενείο στην Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν, και αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις είναι σταθμευμένες εκεί στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά του ISIS.

Ορισμένοι Κούρδοι ήλπιζαν ότι, σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία τους με τις αμερικανικές δυνάμεις, η ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ θα αποκτούσε την ανεξαρτησία της, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις κουρδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της εκστρατείας τους για την καταπολέμηση των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία. Αυτό περιελάβανε την ανάληψη της ευθύνης για τη φύλαξη χιλιάδων κρατουμένων του ISIS σε πρόχειρα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, η νέα, φιλοαμερικανική κυβέρνηση της Συρίας ξεκίνησε μια γρήγορη στρατιωτική εκστρατεία για να πάρει τον έλεγχο του βορρά της χώρας, η οποία περιελάβανε επιθέσεις κατά του ISIS και την εκδίωξη των Κούρδων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων. Αντιμέτωπες με αυτή την εκστρατεία, οι κουρδικές δυνάμεις αποχώρησαν και σταμάτησαν να φυλάσσουν τις φυλακές του ISIS όταν οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τη χώρα. Τον Ιανουάριο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Tom Barrack, δήλωσε ότι ο σκοπός της συμμαχίας των ΗΠΑ με τις SDF είχε «σε μεγάλο βαθμό λήξει».