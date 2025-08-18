CNN: Ο Πούτιν δεν ήταν στον Λευκό Οίκο αλλά η φωνή του ακούστηκε

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ήταν στο Οβάλ Γραφείο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα (18.08.2025), αλλά η άποψή του δεν έλειψε.

«Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, πάντα είχα εξαιρετική σχέση μαζί του», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν σε μία στιγμή της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, συμπληρώνοντας με νόημα: «Νομίζω ότι και ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει να βρει μία λύση. Θα δούμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN για το ενδεχομένως ιστορικό ραντεβού της Ουάσινγκτον σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα σενάρια τερματισμού της σύρραξης που συμπληρώνει 3,5 χρόνια, ακόμα και αν ο Τραμπ φαινόταν να μιλάει εκ μέρους του Πούτιν, λίγοι από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα τον ανέφεραν ονομαστικά.

Ενώ ο Ρώσος ηγέτης βρίσκεται στο επίκεντρο όλων – και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Ουκρανίας – παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν ο Πούτιν είναι τόσο προσηλωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας όσο έχει επανειλημμένα υποδείξει ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να πραγματοποιηθεί σύντομα μία τριμερής συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι το θέμα είναι πότε, όχι αν», είπε χαρακτηριστικά.,

Ωστόσο, το πότε – σημειώνει το CNN – μπορεί να είναι ένα ερώτημα που υποδηλώνει πολύ περισσότερα από το χρονοδιάγραμμα. Θα υποδηλώνει τον βαθμό στον οποίο ο Πούτιν είναι «σοβαρός» όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ή απλώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, όπως υποψιάζονται πολλοί επικριτές του Κρεμλίνου.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ναι μεν αισιόδοξος, αλλά άφησε και κάποια περιθώρια αρνητικής εξέλιξης.

«Είναι πιθανό να μην καταστεί δυνατό (σ.σ. μία τριμερής με Πούτιν). Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να καταστεί δυνατό…», είπε, στέλνοντας το μήνυμα: «Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας (σ.σ. για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία). Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε».