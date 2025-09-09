Copernicus: Ο τρίτος πιο ζεστός Αύγουστος όλων των εποχών καταγράφηκε το 2025

Νέα ρεκόρ που αναδεικνύουν ξανά την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα (09.09.2025) στη δημοσιότητα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Η κατάταξη του Αυγούστου 2025 επιβεβαιώνει μια ανησυχητική τάση: μετά το 2023 και το 2024, που κατέχουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση, ο πλανήτης συνεχίζει να σπάει ρεκόρ θερμότητας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης και των ωκεανών ήταν υψηλότερη κατά 1,29 °C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή (1850-1900), όπως ανακοίνωσε ο Copernicus.

Φονικοί καύσωνες και ρεκόρ στην Ευρώπη

Το καλοκαίρι του 2025 σημαδεύτηκε από εξαιρετικά έντονα κύματα ζέστης. Στην Ισπανία, ένα πρωτοφανές επεισόδιο διάρκειας δεκαέξι ημερών προκάλεσε πάνω από 1.100 θανάτους, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III. Στη Γαλλία, σημειώθηκαν απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών στις 11 Αυγούστου: 41,6 °C στο Μπορντό, 42,1 °C στο Μπερζεράκ και 42,3 °C στην Ανγκουλέμ. Η Ιβηρική χερσόνησος και η νοτιοδυτική Γαλλία συγκαταλέγονται στις πιο πληγείσες περιοχές.

«Στη νοτιοδυτική Ευρώπη, ο μήνας έφερε το τρίτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού, που συνοδεύτηκε από εξαιρετικές δασικές πυρκαγιές», τονίζει η Σαμάνθα Μπέρτζες, από το ευρωπαϊκό κέντρο που διαχειρίζεται την υπηρεσία Copernicus.

Ένας πλανήτης που υπερθερμαίνεται

Πέρα από την Ευρώπη, οι θερμοκρασίες παρέμειναν πάνω από τον μέσο όρο στη βόρεια Σιβηρία, σε ορισμένες περιοχές της Ανταρκτικής, στην Κίνα, στην κορεατική χερσόνησο, στην Ιαπωνία και στη Μέση Ανατολή. Η υπηρεσία υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί του πλανήτη παραμένουν «ασυνήθιστα θερμοί», γεγονός που εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Αυτά τα επεισόδια υπογραμμίζουν όχι μόνο πόσο επείγουσα είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και την κρίσιμη ανάγκη να προσαρμοστούμε σε ολοένα πιο συχνά και έντονα ακραία φαινόμενα», επισημαίνει η Μπέρτζες.

Σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2025 καταγράφηκαν ιδιαίτερα έντονες ανωμαλίες στο βόρειο ημισφαίριο, με ρεκόρ ανόδου θερμοκρασιών στην Ασία. Ο Αύγουστος επιβεβαιώνει έτσι μια ανησυχητική κλιματική πορεία, στην ίδια κατεύθυνση με τον πιο ζεστό μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ: τον Ιούλιο του 2023.