Dana Eden: Από το ταξίδι στην Αθήνα που γέννησε την «Τεχεράνη» στο τέλος σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της δημιουργού και παραγωγού της γνωστής σειράς «Τεχεράνη», Ντάνα Έντεν, από το Ισραήλ, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας στις 15 Φεβρουαρίου 2026. Οι Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες του θανάτου της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αιτία.

Οι ελληνικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και συλλέγουν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες του προσωπικού του ξενοδοχείου της Αθήνας. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε όταν ο αδελφός της καταξιωμένης παραγωγού από το Ισραήλ δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ο ίδιος αποφάσισε να πάρει αεροπλάνο και να βρεθεί στην Ελλάδα προκειμένου να αναζητήσει την αδερφή του. Την εντόπισε απαγχονισμένη με τη ζώνη από το μπουρνούζι της. Έχει προγραμματιστεί νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο θάνατος της Ντάνα Έντεν εξετάζεται ως πιθανή αυτοχειρία. Στο δωμάτιό της φέρεται να βρέθηκαν χάπια και σημάδια και μώλωπες στον λαιμό.

Σε ανακοίνωσή της, η δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της παραγωγού, τονίζοντας ότι υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ισραηλινής τηλεοπτικής βιομηχανίας και ότι η επαγγελματική της κληρονομιά θα συνεχίσει να επηρεάζει τον χώρο για χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της «Τεχεράνης»

Η Έντεν βρισκόταν στην Ελλάδα για την επίβλεψη των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη, η οποία έχει τιμηθεί με Διεθνές Βραβείο Emmy και προβλήθηκε από την πλατφόρμα Apple TV+.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τους Μόσε Ζόντερ, Ντάνα Έντεν και Μαόρ Κον και ακολουθεί μια πράκτορα της Μοσάντ στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Times of Israel και Reuters, η παραγωγός είχε επισκεφθεί την Αθήνα αρχικά σε οικογενειακό ταξίδι και εντυπωσιάστηκε από τις ομοιότητες της πόλης με την ιρανική πρωτεύουσα την Τεχεράνη, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να πραγματοποιηθούν εκεί τα γυρίσματα, καθώς απαγορεύεται στους Ισραηλινούς να ταξιδεύουν στο Ιράν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 52χρονη είχε νοσηλευθεί στο παρελθόν και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Είχε φθάσει στην Αθήνα στις αρχές του μήνα για τις ανάγκες της παραγωγής.

Οι φήμες για δολοφονία από Ιρανούς πράκτορες και η διάψευση από την εταιρεία παραγωγής

Θέση για τις φήμες που συνέδεαν τον θάνατό της με εγκληματική ενέργεια και εθνικιστικά κίνητρα πήρε η εταιρεία παραγωγής Donna and Shula Productions.

Σε ανακοίνωσή της στο Facebook ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική πράξη, απορρίπτοντας σενάρια που διακινήθηκαν κυρίως στα social media περί δολοφονίας από Ιρανούς πράκτορες.

«Η εταιρεία παραγωγής θέλει να καταστήσει σαφές ότι οι φήμες ότι ο θάνατος ήταν εγκληματικός ή εθνικιστικός είναι αναληθείς και αβάσιμες», ανέφερε η Donna and Shula Productions σε ανακοίνωσή της.

«Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μην δημοσιεύουν αβάσιμες θεωρίες και να ενεργούν με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Αυτή είναι μια στιγμή τεράστιου πόνου για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους», πρόσθεσε. «Θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητά της η Ντάνα.

Παράλληλα, σε δήλωσή της προς την εφημερίδα Maariv, η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα χαρακτήρισε τον θάνατό της «τραγικό περιστατικό» και σημείωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας.

Μια από τις πιο επιδραστικές παραγωγούς του Ισραήλ

Η Ντάνα Έντεν θεωρούνταν μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγούς της ισραηλινής τηλεόρασης. Με τη σειρά «Τεχεράνη» πέτυχε διεθνή αναγνώριση, ενώ είχε συνάψει μαζί με την παραγωγό Σούλα Σπίγκελ συμφωνία πολλών εκατομμυρίων με το Apple TV+ για την ανάπτυξη της σειράς.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Outside the Frame» τον Μάιο του 2023 είχε αποκαλύψει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η παραγωγή λόγω της πανδημίας, λέγοντας ότι αναγκάστηκε ακόμη και να υποθηκεύσει το σπίτι της για να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα.

Τον Νοέμβριο του 2021, η «Τεχεράνη» κέρδισε Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και τη σημασία της δουλειάς της Έντεν στην παγκόσμια τηλεοπτική σκηνή.

Η Έντεν και η Σπίγκελ έχουν συλλογικά παράγει περισσότερες από 40 τηλεοπτικές σειρές και ταινίες σε μορφή σεναρίου και ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένων των «Five Men and a Wedding», «Dan & Muzly», «The Magpie», «The Stylist» και του πιλοτικού επεισοδίου του CBS «Mother’s Day», καθώς και πολλαπλές σεζόν της επιτυχημένης παιδικής σειράς «Shakshouka» και της σειράς ντοκιμαντέρ «Saving the Wild Animals».