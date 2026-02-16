Δανία: Πάστορας δικάζεται για κατοχή παιδικής πορνογραφίας – Ήταν «σαν να συλλέγει γραμματόσημα», είπε ο 60χρονος

Πάστορας στη Δανία, που δικάζεται για κατοχή 80.000 φωτογραφιών και 2.300 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, κάποια από τα οποία είχε και στον επαγγελματικό υπολογιστή του, δήλωσε σήμερα (16/2/2026) στο δικαστήριο ότι ήταν σαν να «συνέλεγε γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απολύτως ανάρμοστο».

Ο πάστορας Τομ Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν, ηλικίας 60 ετών, ομολόγησε ότι είχε στην κατοχή του αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Νέστβεντ της Δανίας, όπως μετέδωσε το δανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. «Λυπάμαι βαθιά για όσα έκανα», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 700 από αυτές τις εικόνες θεωρήθηκε πως εμπίπτουν στη σοβαρότερη κατηγορία, καθώς απεικόνιζαν σκηνές βίας ή εξαναγκασμού.

Η αστυνομία ανακάλυψε αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια μιας έρευνας στην οικία του πάστορα τον Μάιο του 2024, έπειτα από μια πληροφορία που προήλθε από μια υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων.

Ο πάστορας επιβεβαίωσε πως δεν πλήρωσε ποτέ για αυτό το περιεχόμενο και δεν είχε ποτέ νιώσει σεξουαλική έλξη προς τα παιδιά, όμως, παραδέχθηκε πως έχει αναπτύξει έναν εθισμό για την πορνογραφία, αφού κλίκαρε σε έναν σύνδεσμο που περιείχε «απαγορευμένες φωτογραφίες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με είχε συναρπάσει διότι ήταν απαγορευμένη», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που τον κινητοποιήσαν να μεταφορτώσει μια τέτοια ποσότητα αρχείων, εκείνος απάντησε πως ήταν «σαν να συλλέγει γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απόλυτα ανάρμοστο».

O άνδρας, που ήταν επικεφαλής ομάδων υποστήριξης για παιδιά, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντα του πάστορα της ενορίας, προτού παραιτηθεί.

Η εισαγγελία ανέφερε πως αναμένει να του επιβληθεί μια ποινή τουλάχιστον έξι μηνών φυλάκισης, σύμφωνα με το Ritzau.