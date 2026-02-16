Κόσμος

Δανία: Πάστορας δικάζεται για κατοχή παιδικής πορνογραφίας – Ήταν «σαν να συλλέγει γραμματόσημα», είπε ο 60χρονος

Παραδέχθηκε πως έχει αναπτύξει έναν εθισμό για την πορνογραφία, αφού κλίκαρε σε έναν σύνδεσμο που περιείχε «απαγορευμένες φωτογραφίες»
υπολογιστής
istock

Πάστορας στη Δανία, που δικάζεται για κατοχή 80.000 φωτογραφιών και 2.300 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, κάποια από τα οποία είχε και στον επαγγελματικό υπολογιστή του, δήλωσε σήμερα (16/2/2026) στο δικαστήριο ότι ήταν σαν να «συνέλεγε γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απολύτως ανάρμοστο».

Ο πάστορας Τομ Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν, ηλικίας 60 ετών, ομολόγησε ότι είχε στην κατοχή του αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Νέστβεντ της Δανίας, όπως μετέδωσε το δανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. «Λυπάμαι βαθιά για όσα έκανα», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου.

Περίπου 700 από αυτές τις εικόνες θεωρήθηκε πως εμπίπτουν στη σοβαρότερη κατηγορία, καθώς απεικόνιζαν σκηνές βίας ή εξαναγκασμού.

Η αστυνομία ανακάλυψε αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια μιας έρευνας στην οικία του πάστορα τον Μάιο του 2024, έπειτα από μια πληροφορία που προήλθε από μια υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων.

Ο πάστορας επιβεβαίωσε πως δεν πλήρωσε ποτέ για αυτό το περιεχόμενο και δεν είχε ποτέ νιώσει σεξουαλική έλξη προς τα παιδιά, όμως, παραδέχθηκε πως έχει αναπτύξει έναν εθισμό για την πορνογραφία, αφού κλίκαρε σε έναν σύνδεσμο που περιείχε «απαγορευμένες φωτογραφίες».

«Με είχε συναρπάσει διότι ήταν απαγορευμένη», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που τον κινητοποιήσαν να μεταφορτώσει μια τέτοια ποσότητα αρχείων, εκείνος απάντησε πως ήταν «σαν να συλλέγει γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απόλυτα ανάρμοστο».

O άνδρας, που ήταν επικεφαλής ομάδων υποστήριξης για παιδιά, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντα του πάστορα της ενορίας, προτού παραιτηθεί.

Η εισαγγελία ανέφερε πως αναμένει να του επιβληθεί μια ποινή τουλάχιστον έξι μηνών φυλάκισης, σύμφωνα με το Ritzau.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
63
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λίβανος και Ισραήλ πρέπει να τηρήσουν την εκεχειρία και να διασφαλιστεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, λέει ο Γερμανός πρόεδρος
Η Χεζμπολάχ αρνείται να παραδώσει τα όπλα της βορείως του Λιτάνι, περιοχή που περιλαμβάνει η δεύτερη φάση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός
Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ κατά την διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος του ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ, υπέρ του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Απαγχονισμένη εντόπισε την Dana Eden ο αδερφός της, 3 ώρες μετά τον θάνατό της - Αυτοχειρία εκτιμούν οι αρχές
Η 52χρονη εντοπίστηκε απαγχονισμένη με τη ζώνη από το μπουρνούζι της, οι αρχές βρήκαν χάπια στο δωμάτιο του ξενοδοχείο της και δεν υπάρχουν στοιχεία που να «δείχνουν» εγκληματική ενέργεια
Η Dana Eden
Πάνω από 70 ΜΚΟ λένε «όχι» στο νέο νομοσχέδιο της ΕΕ για το μεταναστευτικό – Προειδοποιούν για πρακτικές «τύπου ICE»
Προτείνεται η δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός ΕΕ για όσους δεν παίρνουν άσυλο και αυστηρότερες κυρώσεις σε όσους αρνούνται να φύγουν από το ευρωπαϊκό έδαφος
Παράτυποι μετανάστες στην Κρήτη
Newsit logo
Newsit logo