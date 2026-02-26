Δανία: Βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου προκήρυξε η πρωθυπουργός

Η Δανία θα διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα (26.02.2026) η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, επιδιώκοντας να κεφαλοποιήσει την ενισχυμένη δημοτικότητά της που απέσπασε από την ανυποχώρηση στάση που επέδειξε απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Η Φρεντέρικσεν πέρασε τους τελευταίους μήνες συσπειρώνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά του ανανεωμένου ενδιαφέροντος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του στρατηγικής σημασίας νησιού της Αρκτικής, που αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αυτή της η κινητοποίηση τόνωσε τη δημοτικότητά της, μετά τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώσης για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και τα προβλήματα στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Η κρίση της Γροιλανδίας έχει αναβαθμίσει περαιτέρω το προφίλ της Φρεντέρικσεν στη διεθνή σκηνή, όπου κέρδισε την προσοχή για την ταχεία αντίδρασή της στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 στη Δανία και για την οικοδόμηση ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Αυτές θα είναι καθοριστικές εκλογές, επειδή μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια εμείς, ως Δανοί και ως Ευρωπαίοι, θα πρέπει πραγματικά να σταθούμε στα πόδια μας. Πρέπει να καθορίσουμε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να επανεξοπλιστούμε για να διασφαλίσουμε την ειρήνη στην ήπειρό μας», τόνισε η πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών.

«Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι στην Ευρώπη και πρέπει να διασφαλίσουμε το μέλλον της Δανικής Κοινοπολιτείας», τόνισε, αναφερόμενη στο βασίλειο της Δανίας που αποτελείται από τη Δανία, τη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόες.

Οι εκλογές της 24ης Μαρτίου θα δείξουν αν οι Δανοί ψηφοφόροι θα ανταμείψουν το διεθνές ηγετικό προφίλ της Φρεντέρικσεν και την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Δανίας ή θα τιμωρήσουν την κυβέρνησή της για έλλειψη προσοχής, όπως λένε επικριτές, στα εσωτερικά προβλήματα της χώρας .

Η υφιστάμενη κυβέρνηση είναι ένας ασυνήθιστος διακομματικός συνασπισμός των Σοσιαλδημοκρατών της Φρέντρικσεν, του κεντροδεξιού Φιλελεύθερου Κόμματος με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Τρέλς Τρολς Λουντ Πούλσεν, και των Μετριοπαθών, με επικεφαλής τον Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, τον υπουργό Εξωτερικών που έχει υπηρετήσει δύο φορές πρωθυπουργός.

Συγκροτημένη το 2022 ως κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, ο συνασπισμός κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία του, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, καθώς τα κόμματα ανατοποθετούνται σε πιο παραδοσιακές γραμμές αριστεράς-δεξιάς.