Δείτε live την ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την «Κατάσταση του Έθνους»

Ομιλία για την «Κατάσταση του Έθνους» δίνει αυτήν την ώρα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο σε μια προσπάθεια να πείσει τους ολοένα πιο δυσαρεστημένους Αμερικανούς αλλά κυρίως τους Ρεπουμπλικάνους ότι η «χρυσή εποχή» που διαλαλεί έχει πλέον φτάσει.

Στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την «Κατάσταση του Έθνους» (State Of The Union), είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς συσσωρεύονται οι «πονοκέφαλοι» του Αμερικανού προέδρου και μειώνονται κατακόρυφα τα ποσοστά αποδοχής του, με το 68% των συμπολιτών του να λένε πλέον ότι εστιάζει σε λάθος ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε LIVE:

Στην πρώτη «ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους» της δεύτερης θητείας του, ενώπιον και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο Τραμπ απευθύνεται στην εθνική αντιπροσωπεία υπό το βλέμμα των εννέα μελών του Ανώτατου Δικαστηρίου, τα οποία παραδοσιακά κάθονται στην πρώτη σειρά της αίθουσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έξι εξ αυτών μόλις αποδυνάμωσαν το βασικό οικονομικό και διπλωματικό του όπλο, ακυρώνοντας μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Κάτι που τους μετέτρεψε σε στόχο ad hominem επιθέσεων σπάνιας ακόμη και γι’ αυτόν σφοδρότητας.

Αν οι τάσεις που υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις και οι τοπικές εκλογές αναμετρήσεις επιβεβαιωθούν, η αμερικανική δεξιά θα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου, θέτοντας εν αμφιβόλω τη συνέχεια της δεύτερης θητείας του μεγιστάνα.

Συνηθισμένος να κυβερνά ανεμπόδιστος αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος έχει πλέον μετωπικούς ανέμους, κι από εκεί που δεν το περίμενε ακόμη, όπως για παράδειγμα από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο.