Δεκάδες πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου

Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στις 23 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο – τη μεγαλύτερη ποσότητα που πέρασε σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου, μετέδωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026) το Reuters.

Παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι σχεδόν 40 από τα πλοία με πετρέλαιο, τα οποία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, συντονίστηκαν με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουάσινγκτον για την προστασία τους.

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Μάλιστα, η ίδια πηγή ανέφερε πως περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σχεδόν επτάμηνης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να επιδιώκει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού που «στραγγαλίζει» την οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την Ουάσινγκτον να πιέζει τους Ιρανούς να σταματήσουν να παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονταν ημερησίως περίπου 125 μεγάλα εμπορικά πλοία – συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων, πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, φορτηγών χύδην φορτίου και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων – διακινώντας περί το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας τροφοδοσίας με αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με πηγές ενήμερες για τις συνομιλίες που επικαλείται το Reuters, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη συζητούν τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, που συμπεριλαμβάνουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν από την Ουάσιγκτον.