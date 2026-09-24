Η Μελόνι πέρασε το νόμο για το «πλαφόν» στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία

Νέα μέτρα για την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών ενέκρινε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με βασικές αλλαγές το όριο 30% για τη συμμετοχή ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία.

Με βάση τους νέους κανόνες της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, οι αλλοδαποί μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού αριθμού μαθητών μιας τάξης στα σχολεία της Ιταλίας

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Από το μέτρο εξαιρούνται παιδιά αλλοδαπών που έχουν ήδη φοιτήσει σε ιταλικό νηπιαγωγείο, καθώς και όσα έχουν ολοκληρώσει τις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από την επόμενη σχολική χρονιά.

Παράλληλα, σχολεία στα οποία καταγράφεται υψηλό ποσοστό ξένων μαθητών θα μπορούν να διεκδικούν επιπλέον χρηματοδότηση για τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας.

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Σε περίπτωση που το όριο έχει ήδη καλυφθεί, οι μαθητές που δεν μπορούν να εγγραφούν στο συγκεκριμένο σχολείο θα πρέπει να τοποθετούνται σε άλλη σχολική μονάδα σε κοντινή απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους.

Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία, ενώ θεσπίζεται και υποχρέωση για αλλοδαπούς γονείς, όταν τα παιδιά τους εμφανίζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικής γλώσσας.

Για την παραβίαση των νέων κανόνων προβλέπονται χρηματικές κυρώσεις, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 200 έως 1.000 ευρώ.

Η Τζόρτζια Μελόνι υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές αποφάσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη των μαθητών και στην αποφυγή της δημιουργίας «τάξεων-γκέτο».

«Πρόκειται για λογικά μέτρα τα οποία δεν διχάζουν, αλλά βοηθούν τους μαθητές να ενταχθούν πραγματικά, με σεβασμό στον νόμο, αποφεύγοντας τις τάξεις-γκέτο και προσφέροντας σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες», ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα έδωσε έμφαση στον ρόλο των γονέων στη σχολική πορεία των παιδιών, επικαλούμενος διεθνείς μελέτες και συστάσεις του ΟΟΣΑ.

«Όλες οι διεθνείς μελέτες μας λένε ότι η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους είναι βασικής σημασίας για τη συνολική σχολική απόδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά.