Απογοητευμένη η Νότια Κορέα με Ζελένσκι που αποκάλυψε μυστική παράδοση Βορειοκορεατών αιχμαλώτων στη Σεούλ

Απογοητευμένος δηλώνει ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Λι Τζάε Μιούνγκ επειδή ο Ουκρανός ομόλογός του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε τη μυστική παράδοση δύο Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Σεούλ.

Ο Λι Τζάε Μιούνγκ κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι καταπάτησε μία «συμφωνία εμπιστευτικότητας» αφού αποκάλυψε ότι δύο αιχμάλωτοι πολέμου της Βόρειας Κορέας στάλθηκαν στη Νότια Κορέα από τον ουκρανικό στρατό.

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Ο Ουκρανός Πρόεδρος, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι το Κίεβο παρέδωσε πρόσφατα στη Νότια Κορέα δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Είπε μάλιστα ότι «δεν ήταν εύκολο να αιχμαλωτιστούν ζωντανοί» και ότι ο ένας από αυτούς προσπάθησε να αυτοκτονήσει για να μην πιαστεί ζωντανός. «Και σοκαρίστηκε που η μοίρα δεν τον άφησε να πεθάνει», σχολίασε στην ομιλία του.

Οι δύο Βορειοκορεάτες, οι πρώτοι που αιχμαλωτίστηκαν ζωντανοί, πιάστηκαν στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας, τον Ιανουάριο του 2025. Τότε ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι θα τους παρέδιδε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν εφόσον εκείνος θα διευκόλυνε την ανταλλαγή Ουκρανών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Ρωσία.

«Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο η ουκρανική πλευρά έσπασε τη συμφωνία»

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) το βράδυ της Πέμπτης, ο Λι απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης που διερωτάται για ποιον λόγο οι Νοτιοκορεάτες πληροφορήθηκαν την άφιξη αυτών των αιχμαλώτων πολέμου από έναν ξένο Πρόεδρο. «Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο η ουκρανική πλευρά έσπασε τη συμφωνία και δημοσιοποίησε την υπόθεση, αλλά είναι πολύ απογοητευτικό», δήλωσε.

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«Το ζήτημα της μεταφοράς Βορειοκορεατών αιχμαλώτων (πολέμου) στη Νότια Κορέα είναι πολύ ευαίσθητο και θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις διπλωματικές σχέσεις μας, την ασφάλεια και την κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο», υπογράμμισε.

Ο Λι διευκρίνισε ότι υπήρξαν εκκλήσεις να αποκαλυφθεί η άφιξη των αιχμαλώτων στη Νότια Κορέα. «Όμως, δεδομένων των προβλημάτων που θα μπορούσαν να ανακύψουν εάν το δημοσιοποιούσαμε, αποφασίσαμε ότι το σωστό ήταν να το κρατήσουμε απόρρητο», εξήγησε.

Ένας συνεργάτης του Ζελένσκι, ο Ντμίτρο Λίτβιν, είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είναι μια «ανοιχτή χώρα» και θα ήταν παράξενο να παραδώσει τους στρατιώτες μυστικά σε άλλη χώρα. «Απ’ όλη την ιστορία, που είναι, η οποία είναι μακρά και λεπτομερής, αναφέραμε μόνο το ίδιο το γεγονός, δηλαδή ότι στάλθηκαν στη Δημοκρατία της Κορέας», δήλωσε.

Ένας Νοτιοκορεάτης βουλευτής είπε ότι οι δύο στρατιώτες θα ήθελαν να ζήσουν «μια φυσιολογική ζωή» στη Νότια Κορέα.

Ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής Γιου Γιοινγκ-ουέον είπε σε δημοσιογράφους σήμερα ότι οι δύο άνδρες έφυγαν από την Ουκρανία το περασμένο Σαββατοκύριακο, πέρασαν από μια τρίτη χώρα και έφτασαν στη Νότια Κορέα πριν από τρεις με τέσσερις ημέρες. «Αν και η ακριβής τοποθεσία τους είναι άγνωστη, πιστεύω ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών τους προστατεύουν», πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Το υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές, επικαλούμενο την ασφάλεια των δύο στρατιωτών και των οικογενειών τους.

Με βάση το Σύνταγμα της Νότια Κορέας, όλοι οι Κορεάτες, ακόμη και αυτοί που ζουν στη Βόρεια Κορέα, θεωρούνται πολίτες της χώρας. Οι νοτιοκορεατικές αρχές δήλωσαν ότι αυτό ισχύει και για τους δύο στρατιώτες.