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Τραγωδία στην Αϊόβα: Δασκάλα και μαθητής βρέθηκαν νεκροί σε σχολική εκδρομή

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών στην Αϊόβα για τις συνθήκες θανάτου της εκπαιδευτικού και του παιδιού σε φυσικό καταφύγιο
Αμερικανοί αστυνομικοί
Αμερικανοί αστυνομικοί / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου Bing Guan
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Αϊόβα των ΗΠΑ! Μία δασκάλα της Ε’ δημοτικού σχολείου και ένας μαθητής της εντοπίστηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής σε φυσικό καταφύγιο.

Η δασκάλα συνόδευε τους μαθητές της τάξης σχολείου της Αϊόβα σε οργανωμένη εκπαιδευτική επίσκεψη, στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας, όταν συνέβη το περιστατικό.

Η αστυνομία και η διεύθυνση του σχολείου επιβεβαίωσαν τον θάνατο της δασκάλας και του 10χρονου μαθητή, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη σχολική κοινότητα, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια.

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