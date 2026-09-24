Τραγωδία στην Αϊόβα: Δασκάλα και μαθητής βρέθηκαν νεκροί σε σχολική εκδρομή

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αϊόβα των ΗΠΑ! Μία δασκάλα της Ε’ δημοτικού σχολείου και ένας μαθητής της εντοπίστηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής σε φυσικό καταφύγιο.

Η δασκάλα συνόδευε τους μαθητές της τάξης σχολείου της Αϊόβα σε οργανωμένη εκπαιδευτική επίσκεψη, στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας, όταν συνέβη το περιστατικό.

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Η αστυνομία και η διεύθυνση του σχολείου επιβεβαίωσαν τον θάνατο της δασκάλας και του 10χρονου μαθητή, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη.

🚨 10-year-old boy and fifth-grade teacher found dead during Iowa school field trip.



What we know: https://t.co/O4rD5MC9Ry pic.twitter.com/fpnlnZxalR — TMZ (@TMZ) September 24, 2026

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη σχολική κοινότητα, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια.