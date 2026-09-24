Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σε διαδήλωση κατά του Νετανιάχου – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

Η Σούζαν Σάραντον και άλλοι 100 διαδηλωτές τέθηκαν υπό κράτηση σε διαμαρτυρία κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη.

Η Σούζαν Σάραντον και άλλα γνωστά πολιτικά πρόσωπα συμμετείχαν στη συγκέντρωση κοντά στον ΟΗΕ τη στιγμή της ομιλίας του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

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Η σταρ του Χόλιγουντ ήταν μεταξύ περίπου 100 ατόμων που τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κοντά στα Ηνωμένα Έθνη.

Η Σάραντον, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά την κριτική της για τη σύγκρουση μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, καθώς και η ηθοποιός της σειράς «Hacks», Χάνα Άινμπιντερ, φωτογραφήθηκαν τη στιγμή που απομακρύνονταν από αστυνομικούς του NYPD.

Οι δημοτικές σύμβουλοι της Νέας Υόρκης, Τσι Όσε και Τζεν Γκουτιέρες, η υποψήφια για το Κογκρέσο στην 13η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Νταριαλίσαβ Αβίλα Σεβαλιέ και ο κωμικός Κέιλεμπ Χίρον φέρεται, επίσης, να εθεάθησαν μαζί με αστυνομικούς, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

🔴 Detienen a la actriz Susan Sarandon durante una protesta en Nueva York para exigir el fin del suministro de armas a Israelhttps://t.co/iphLKPAqH3 pic.twitter.com/ryFePuizdY — Cadena SER (@La_SER) September 24, 2026

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην First Avenue, κοντά στην 39η Οδό, σε μικρή απόσταση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για να διαμαρτυρηθούν για την ομιλία του του Νετανιάχου ενώπιον των ηγετών του κόσμου.