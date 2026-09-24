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Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σε διαδήλωση κατά του Νετανιάχου – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην First Avenue, κοντά στην 39η Οδό, σε μικρή απόσταση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός, Susan Sarandon συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Benjamin Netanyahu στη Νέα Υόρκη
Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός, Susan Sarandon συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Benjamin Netanyahu στη Νέα Υόρκη / REUTERS / Φωτογραφία David «Dee» Delgado
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Η Σούζαν Σάραντον και άλλοι 100 διαδηλωτές τέθηκαν υπό κράτηση σε διαμαρτυρία κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη.

Η Σούζαν Σάραντον και άλλα γνωστά πολιτικά πρόσωπα συμμετείχαν στη συγκέντρωση κοντά στον ΟΗΕ τη στιγμή της ομιλίας του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η σταρ του Χόλιγουντ ήταν μεταξύ περίπου 100 ατόμων που τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κοντά στα Ηνωμένα Έθνη.

Η Σάραντον, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά την κριτική της για τη σύγκρουση μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, καθώς και η ηθοποιός της σειράς «Hacks», Χάνα Άινμπιντερ, φωτογραφήθηκαν τη στιγμή που απομακρύνονταν από αστυνομικούς του NYPD.

Οι δημοτικές σύμβουλοι της Νέας Υόρκης, Τσι Όσε και Τζεν Γκουτιέρες, η υποψήφια για το Κογκρέσο στην 13η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Νταριαλίσαβ Αβίλα Σεβαλιέ και ο κωμικός Κέιλεμπ Χίρον φέρεται, επίσης, να εθεάθησαν μαζί με αστυνομικούς, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην First Avenue, κοντά στην 39η Οδό, σε μικρή απόσταση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για να διαμαρτυρηθούν για την ομιλία του του Νετανιάχου ενώπιον των ηγετών του κόσμου.

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