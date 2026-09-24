Κόσμος

Οι Χούθι λένε για χτυπήματα στη Σαουδική Αραβία – Δεν επιβεβαιώνει το Ριάντ

Οι αντάρτες της Υεμένης ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν με πυραύλους και drones
Στιγμιότυπο από επίθεση των Χούθι εναντίον σαουδαραβικού στόχου
Στιγμιότυπο από επίθεση των Χούθι εναντίον σαουδαραβικού στόχου / REUTERS
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Οι Χούθι αναφέρουν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ στη Σαουδική Αραβία και κατά εγκαταστάσεων της Aramco στο λιμάνι Γιανμπού.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν αργά χθες (24.09.2026) το βράδυ πως επιτέθηκαν με πυραύλους και drones εναντίον «ευαίσθητου στόχου» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε πως αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον της επαρχίας Ταΐφ και του λιμανιού Γιανμπού.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν αναφέρθηκαν σε επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ ούτε σε θύματα ή ζημιές στην Ταΐφ ή στο Γιανμπού.

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