Ο Τζορτζ Μπους ζωγράφισε πορτρέτα βετεράνων του αμερικανικού στρατού και κορυφαίων αντιφρονούντων

Το ταλέντο του στη ζωγραφική αναδεικνύει ο Τζορτζ Μπους. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ συμμετέχει σε μία ξεχωριστή έκθεση εικαστικών τεχνών στο «National Veterans Memorial and Museum».

Ο Τζορτζ Μπους εκθέτει πίνακες βετεράνων που υπηρέτησαν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ και τον κόσμο, αλλά και ανθρώπων που φυλακίστηκαν, διώχθηκαν ή πλήρωσαν με τη ζωή τους την αντίθεσή τους σε αυταρχικά καθεστώτα.

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Η έκθεση του «National Veterans Memorial and Museum» επιχειρεί να παρουσιάσει τους βετεράνους όχι μόνο ως στρατιωτικούς, αλλά ως ανθρώπους με προσωπικές διαδρομές, εμπειρίες και ιστορίες ζωής.

Κάθε πορτρέτο συνοδεύεται από στοιχεία για την πορεία του προσώπου που απεικονίζεται, αναδεικνύοντας τις θυσίες, τις προκλήσεις και τις εμπειρίες όσων υπηρέτησαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τους διεθνώς διακεκριμένους αντιφρονούντες, ανάμεσα στα πρόσωπα που φιλοτέχνησε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι η Ρουσάν Αμπάς, η οποία αγωνίζεται για την απελευθέρωση της αδελφής της, Γκουλσάν Αμπάς, συνταξιούχου γιατρού από τη μειονότητα των Ουιγούρων που κρατείται από την κινεζική κυβέρνηση.

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Επίσης, είναι ο Ρολάντο Χοσέ Άλβαρες Λάγκος, καθολικός επίσκοπος που φυλακίστηκε στη Νικαράγουα για «εγκλήματα κατά της πνευματικότητας».

Ακόμη, είναι η Κούρδισσα Ιρανή Ζίνα Μαχσά Αμινί, την οποία σταμάτησε η αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη επειδή φορούσε «λανθασμένα» τη μαντίλα της και της οποίας η δολοφονία πυροδότησε τον Σεπτέμβριο του 2022 τις πανεθνικές διαδηλώσεις με σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

A traveling collection of portraits painted by former President George W. Bush is giving visitors to the National Veterans Memorial and Museum a chance to see the faces and stories of veterans who served after Sept. 11, 2001. pic.twitter.com/FZTSfrwtOt — NBC4 Columbus (@nbc4i) September 23, 2026

National Veterans Memorial and Museum to host exhibit featuring paintings from George W. Bush https://t.co/nomwsyXLxp — 10TV (@10TV) June 24, 2026

Ο Τζορτζ Μπους ξεκίνησε να ασχολείται πιο ενεργά με τη ζωγραφική μετά την αποχώρησή του από την προεδρία και δημιούργησε σειρά έργων αφιερωμένων σε βετεράνους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αναδείξει την προσφορά τους.