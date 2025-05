Δελχί: Κατέρρευσε στέγαστρο στο αεροδρόμιο από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – Δείτε βίντεο

Ακραία καιρικά φαινόμενα σφυροκοπούν τις τελευταίες ημέρες ολόκληρη την Ινδία με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές και αρκετές πλημμύρες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει θύματα.

Βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στο «φως» από το αεροδρόμιο του Δελχί, δείχνει τις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την Κυριακή (25.05.2025) στην Ινδία αλλά και τη μανία των φαινομένων που δεν άφησαν τίποτα στο διάβα τους.

Το βίντεο αποτυπώνει στη στιγμή που ένα νεόκτιστο στέγαστρο μεμβράνης σπάει, μη μπορώντας να αντέξει την ποσότητα νερού που πέφτει πάνω του.

Η συγκεκριμένη κατασκευή μάλιστα αντικατέστησε το προηγούμενο στέγαστρο το οποίο είχε καταρρεύσει και πάλι λόγω της έντονης βροχόπτωσης, οδηγώντας στον θάνατο έναν άνθρωπο.

Το ντοκουμέντο είναι σοκαριστικό. Από τη μια στιγμή στην άλλη το στέγαστρο κάνει «κοιλιά» και γεμίζει με νερό μέχρι που σπάει και απελευθερώνει τεράστια ποσότητα νερού η οποία ορμάει προς τους περαστικούς και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Δείτε το βίντεο:

During heavy rainfall, a membrane canopy collapsed at Indira Gandhi International Airport (IGI) in the Indian capital.



The structure was newly built — replacing a previous one that also collapsed under similar weather conditions a year earlier, killing one person. pic.twitter.com/t16DTHYulE