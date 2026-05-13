Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει γραπτές οδηγίες στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει γραπτές οδηγίες προς τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που δολοφονηθεί, αποκάλυψε την Τετάρτη (13.05.2026) ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρμόδιος για την αντιτρομοκρατία.

Μιλώντας στο podcast της New York Post «Pod Force One», με παρουσιάστρια τη Μιράντα Ντιβάιν, ο Σεμπάστιαν Γκόρκα δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προετοιμαστεί για ένα σενάριο διαδοχής, εν μέσω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλειά του στη δεύτερη θητεία του και επιβεβαίωσε ότι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αφήσει μια επιστολή στο Οβάλ Γραφείο, με αποδέκτη τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, με σαφείς εντολές για τη διακυβέρνηση της χώρας αν ο ίδιος «εξουδετερωθεί» από ξένους εχθρούς.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια στιγμή ακραίας γεωπολιτικής έντασης, καθώς ο Τραμπ επισκέπτεται την Κίνα για κρίσιμες συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Γκόρκα, επικεφαλής της στρατηγικής κατά της τρομοκρατίας, χαρακτήρισε τον Τραμπ ως τη μοναδική «υπαρξιακή απειλή» για την κινεζική κυριαρχία, προειδοποιώντας ότι οι αντίπαλοι των ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να θέλουν τον θάνατό του. Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί σε εφιαλτικά σενάρια, όπως τη χρήση βιολογικών παραγόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο του προέδρου εβδομάδες μετά την έκθεσή του σε αυτούς.

Το κλίμα είναι ήδη βαρύ, καθώς ο Τραμπ έχει επιζήσει από πολλαπλές απόπειρες δολοφονίας. Μετά τα περιστατικά στο Μπάτλερ και τη Φλόριντα κατά την προεκλογική περίοδο, η τελευταία επίθεση σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου ο 31χρονος Κόουλ Άλεν συνελήφθη λίγο πριν ανοίξει πυρ.

Πέρα από την επιστολή διαδοχής, ο Τραμπ έχει στείλει και ένα σαφές τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπάρχουν «πολύ αυστηρές οδηγίες» να ισοπεδωθεί ολόκληρο το Ιράν αν η χώρα προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών της για τη ζωή του.

Η πρόσφατη εξόντωση Ιρανού αξιωματούχου κατά την «Επιχείρηση Epic Fury» τον Μάρτιο, ο οποίος σχεδίαζε δολοφονικό χτύπημα, αποδεικνύει ότι ο Λευκός Οίκος δεν αστειεύεται.

Παρά τους κινδύνους, ο Γκόρκα εμφανίστηκε βέβαιος για την ασφάλεια του Προέδρου, τονίζοντας ότι η παγκόσμια ισχύς του Τραμπ είναι τέτοια που ακόμα και οι εχθροί του επιθυμούν την αναγνώριση από αυτόν. «Είναι ο ισχυρότερος ηγέτης μετά τον Αϊζενχάουερ», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι μια επίθεση εναντίον του θα τίναζε στον αέρα τη διεθνή διπλωματία.

Ωστόσο, η ύπαρξη του «γράμματος στο συρτάρι» υπενθυμίζει σε όλους ότι στην Ουάσιγκτον η διαδοχή και η εκδίκηση είναι ήδη σχεδιασμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, σύμφωνα με άρθρο της New York Post.