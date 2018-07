Demi Lovato: Στο νοσοκομείο από υπερβολική δόση ηρωίνης – Ξανακύλησε στα ναρκωτικά

Η Demi Lovato έχει στο πλευρό της τους δικούς της ανθρώπους μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο από υπερβολική δόση ηρωίνης.

Η 25χρονη τραγουδίστρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου της, έχει τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο και την οικογένειά της στο πλευρό της.

«Η Demi Lovato είναι ξύπνια με την οικογένειά της και θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη, τις προσευχές και την υποστήριξη» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Ορισμένες από τις πληροφορίες που μεταδίδονται είναι ανακριβείς και ζητούν την ιδιωτικότητά τους και όχι εικασίες τη στιγμή που η υγεία και η ανάρρωσή της είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή».

Οι αρχές επιβεβαίωσαν το τηλεφώνημα που δέχτηκαν στις 23:22 για περιστατικό ανάγκης και μετέφεραν την 25χρονη τραγουδίστρια στο νοσοκομείο. Η Demi Lovato νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Cedars-Sinai Medical Center στο Λος Άντζελες. Είναι σε σταθερή κατάσταση, έχει τις αισθήσεις της και αναπνέει.

Η νοσηλεία της Demi Lovato, που γίνεται 26 τον επόμενο μήνα, έρχεται εβδομάδες μετά την αποκάλυψή της πως πρόσφατα υποτροπίασε. Η ποπ σταρ έκανε την αποκάλυψη στο τραγούδι «Sober» που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Ήταν τον Μάρτιο που δήλωσε ότι γιορτάζει έξι χρόνια που είναι καθαρή.

Είχε μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση κοκαΐνης και τον εθισμό της από το αλκοόλ. Αλλά και για τα προβλήματα ψυχικής υγείας όπως και τα προβλήματα διατροφικής διαταραχής που αντιμετώπιζε. Το τραγούδι «Sober» δεν αποκάλυπτε τη φύση της υποτροπής της Demi Lovato.

«Λυπάμαι για τους θαυμαστές που έχασα ενώ με έβλεπαν να υποτροπιάζω ξανά» τραγουδά στο «Sober». «Θέλω να είμαι πρότυπο αλλά είμαι απλά ένας άνθρωπος. Συγγνώμη που βρίσκομαι εδώ ξανά. Υπόσχομαι ότι θα ζητήσω βοήθεια».

Η Demi Lovato θα εμφανιζόταν το βράδυ της Τρίτης στο επεισόδιο του παιχνιδιού «Beat Shazam» που παρουσιάζει ο Jamie Fox. Η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με την υγεία της. Είχαν βιντεοσκοπήσει το επεισόδιο τον Δεκέμβριο του 2017. Ακυρώθηκε επίσης η συναυλία που θα έδινε στο Atlantic City, στο New Jersey, την Πέμπτη.

To who is who της Demi Lovato

Η καριέρα της ξεκίνησε ως έφηβη στην παιδική σειρά «Barney&Friends». Μετά από αυτόν τον ρόλο εμφανίστηκε σε σόου όπως το Prison Break, το Just Jordan και το As the Bell Rings.

Μέσα από τον ρόλο της ως επίδοξης τραγουδίστριας στην ταινία της Disney «Camp Rock» σύστησε στον κόσμο το μουσικό ταλέντο της. Το ντεμπούτο άλμπουμ της ήταν το «Don’t Forget» που κυκλοφόρησε το 2008.

Με την εμφάνισή της στο «Sonny with a Chance» έγινε το πιο λαμπερό αστέρι της Disney. Ακολούθησε το δεύτερο άλμπουμ της «Here We Go Again» το 2009.

Μετά από τρεις σεζόν στο «Sonny with a Chance», η Demi Lovato ανακοίνωσε ότι αποχωρεί για να επικεντρωθεί στο τρίτο της άλμπουμ, το «Unbroken». Αργότερα έπαιξε στη σειρά του Fox «Glee» και εμφανίστηκε ως κριτής στο «The X-Factor» για δύο σεζόν.

Το άλμπουμ της «Demi» κυκλοφόρησε το 2013. Ακολούθησαν τα άλμπουμ της «Confident», που της χάρισε και μια υποψηφιότητα για Grammy, και «Tell Me You Love Me». Τα χιτ της «Skyscraper», «This Is Me» και «Sorry Not Sorry» την καθιέρωσαν ως ποπ superstar.

Πηγή: CNN