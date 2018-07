Εκτεταμένες πλημμύρες έχουν υποχρεώσει εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μάλιστα, περισσότερες βροχοπτώσεις αναμένεται να πλήξουν ορισμένες περιοχές στην Ιαπωνία για τουλάχιστον άλλη μια ημέρα.

Και οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές

— You Must Do ✍️ (@youmustdo1) July 7, 2018

Record-breaking heavy #Rains, #Floods & #Landslides in much of western #Japan. This is a selection of the damage pic.twitter.com/wIvutEa7AX

— Alexander Hansen (@AlexanderXV) July 7, 2018