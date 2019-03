Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από έναν δορυφόρο της NASA λίγα λεπτά μετά την είσοδο του μετεωρίτη στην ατμόσφαιρα της Γης και τη διάλυσή του και διακρίνεται πολύ καθαρά η σκιά του στα σύννεφα από κάτω καθώς και ένα νέφος χρώματος πορτοκαλί!

Το νέφος πρόκειται για τα σωματίδια που φλέγονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα οποία αφήνει πίσω της η φλεγόμενη σφαίρα.Ένα από τα όργανα του δορυφόρου Tera τράβηξε την πρώτη φωτογραφία στις 23.50 GMT της 18ης Δεκεμβρίου.

Οι πέντε από τις εννέα κάμερες ενός άλλου οργάνου, στον ίδιο δορυφόρο, τράβηξαν άλλες πέντε φωτογραφίες στις 23.55. Η NASA τις ένωσε σε ένα κινούμενο gif.

The MISR instrument, also on Terra 🛰, saw the large «fireball» — the term used for exceptionally bright meteors ☄️ that are visible over a wide area — as it exploded 💥 about 16 miles above the Bering Sea, far enough way to pose no threat. pic.twitter.com/lyjyZKBZOm

— NASA Earth (@NASAEarth) 22 Μαρτίου 2019