Κόσμος

Θρίλερ με τον θάνατο 4μελούς οικογένειας στην Ινδία: Πέθαναν αφού έφαγαν καρπούζι με ποντικοφάρμακο

Η οικογένεια βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στις 25.04.2026 - Οι Αρχές δεν έχουν βρει απάντηση για το πώς το ποντικοφάρμακο βρέθηκε μέσα στο καρπούζι
Καρπούζια
Μυστήριο με τον θάνατο τετραμελούς οικογένειας στην Ινδία, μετά από κατανάλωση καρπουζιού. Η οικογένεια Ντοκάντια – ο Αμπντουλάχ, η σύζυγός του Νασρίν και οι δύο κόρες τους, Αΐσα και Ζαϊνάμπ – βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στις 25 Απριλίου 2026, στην περιοχή Πιντόνι της Μουμπάι.

Η υπόθεση έγινε γρήγορα γνωστή ως «οι θάνατοι από το καρπούζι», καθώς αυτό ήταν το τελευταίο τρόφιμο που κατανάλωσε η οικογένεια στην Ινδία πριν χάσει τη ζωή της.

Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης αφιέρωσαν ατελείωτες ώρες κάλυψης στην υπόθεση, με πρωτοσέλιδα που προειδοποιούσαν το κοινό να είναι προσεκτικό στην κατανάλωση καρπουζιού, ενός από τα πιο δημοφιλή φρούτα του καλοκαιριού στην Ινδία. Οι αναφορές περί νοθευμένου ή δηλητηριασμένου καρπουζιού προκάλεσαν ακόμη και πτώση στις τιμές του φρούτου στις αγορές της Μουμπάι, καθώς η ζήτηση κατέρρευσε.

Παράλληλα, άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια για το αν οι θάνατοι ήταν ατύχημα, αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια.

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία της Μουμπάι ανακοίνωσε πως οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι η οικογένεια πέθανε από φωσφίδιο του ψευδαργύρου, μια εξαιρετικά τοξική ουσία που χρησιμοποιείται συχνά ως ποντικοφάρμακο. Ίχνη της ουσίας εντοπίστηκαν στα όργανα των θυμάτων αλλά και στα υπολείμματα του καρπουζιού.

Ωστόσο, παρά το εύρημα αυτό, το μυστήριο παραμένει άλυτο.

Πηγές της αστυνομίας δήλωσαν στο BBC ότι οι Αρχές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ούτε το κίνητρο ούτε τον τρόπο με τον οποίο το δηλητήριο βρέθηκε μέσα στο φρούτο.

«Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα και συνεχίζουμε τη συλλογή στοιχείων. Δεν αποκλείουμε την ανθρωποκτονία, το ατύχημα ή την αυτοκτονία», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας.

Το τελευταίο δείπνο

Το βράδυ πριν από τους θανάτους, η οικογένεια είχε καλέσει συγγενείς για δείπνο στο σπίτι της, όπου είχαν φάει μπιριάνι, παραδοσιακό πιάτο με ρύζι και κρέας. Οι καλεσμένοι έφυγαν γύρω στις 22:30 και λίγες ώρες αργότερα οι τέσσερις τους έφαγαν καρπούζι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά άρχισαν να εμφανίζουν έντονους εμετούς και διάρροια και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξαν.

Γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν την οικογένεια μόλις αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε. Ο γιατρός Ζάιντ Κουρέσι, που μένει στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, δήλωσε στο BBC Marathi ότι προσπάθησε να επαναφέρει τη μικρότερη κόρη με ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι Αρχές κατέσχεσαν όλα τα τρόφιμα που βρέθηκαν στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων των φλουδών του καρπουζιού, προκειμένου να εξεταστούν για πιθανή νοθεία ή δηλητηρίαση.

Το κτίριο όπου διέμενε η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τρωκτικά, σύμφωνα με την Indian Express, και πολλοί κάτοικοι χρησιμοποιούν δηλητήρια και απωθητικά για ποντίκια.

Όπως εξηγεί ο γιατρός Μπουσάν Ροκάντε, το φωσφίδιο του ψευδαργύρου είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία, καθώς όταν έρχεται σε επαφή με την υγρασία παράγει αέριο φωσφίνη, το οποίο εμποδίζει τα κύτταρα του οργανισμού να χρησιμοποιήσουν οξυγόνο.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τις καταθέσεις δεκάδων συγγενών, φίλων και γειτόνων, οι Αρχές παραδέχονται ότι εξακολουθούν να μην έχουν απαντήσεις για το πώς το ποντικοφάρμακο βρέθηκε μέσα στο καρπούζι.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε την αλήθεια», ανέφερε υψηλόβαθμος αστυνομικός.

