Η απάντηση της Μπριζίτ Μακρόν στο SMS του Μακρόν στην Ιρανή ηθοποιό: «Δεν κοιτάζω το κινητό του συζύγου μου»

Το sexting που «έκαψε» τον Μακρόν και αποκάλυψε ο συγγραφέας Φλωριάν Ταρντίφ
Christophe Petit Tesson, Pool via AP / Φωτογραφία αρχείου
Ο γάμος του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του Μπριζίτ Μακρόν λέγεται ότι ήταν σε τέλμα εδώ και καιρό. Το βιβλίο-βόμβα από τον γνωστό δημοσιογράφο Φλοριάν Ταρντίφ, άνοιξε ξανά τη συζήτηση το ζεύγος.

Στο βιβλίο με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι», στο οποίο μεταξύ άλλων αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν τον Μάιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Ανόι στο Βιετνάμ.

Ο Φλοριάν Ταρντίφ ισχυρίζεται ότι η Ιρανή ηθοποιός Γκολσιφτέ Φαραχανί μπορεί να εμπλέκεται στον καυγά του Γάλλου Προέδρου και της Πρώτης Κυρίας. Το χαστούκι προκάλεσαν SMS που αντάλλασσε ο πρόεδρος της Γαλλίας με την Ιρανή ηθοποιό. Σε ένα από αυτά, μάλιστα, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να έγραψε προς την ηθοποιό «είσαι πολύ όμορφη».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Μπριζίτ Μακρόν έδωσε τελείως διαφορετική εκδοχή από αυτή που παρουσιάζει ο πολιτικός συντάκτης του γαλλικού περιοδικού.

Σύμφωνα με όσα είπε στη Le Parisien, η Μπρίζιτ Μακρόν διέψευσε στον Ταρντίφ ότι το χαστούκι στον Γάλλο πρόεδρο συνδεόταν με την Ιρανή ηθοποιό, προσθέτοντας ότι δεν θα έλεγχε ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της.

«Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ του κινητό του συζύγου της» ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

Ο ίδιος, μάλιστα, υποστήριξε ότι αυτή η λεπτομέρεια δεν μπήκε στο βιβλίο από τον συγγραφέα του.

