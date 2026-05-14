«Ο νοροϊός είναι ο πιο εύκολα μεταδιδόμενος ιός» λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε καραντίνα με κρούσματα γαστρεντερίτιδας

«Είναι ένας ιός ο που αν μπει σε ένα μέρος, τους μολύνει όλους με προβλήματα γαστρεντερίτιδας, με διάρροιες και εμέτους. Τα κοινά αντισηπτικά δεν τον προλαμβάνουν, χρειάζεται πλύσιμο χεριών»
Το κρουαζιερόπλοιο Ambassador Cruise Line / Thomas Imo/picture-alliance/dpa/AP Images
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφορικά με τα κρούσματα νοροϊού και τον θάνατο ενός 92χρονου που καταγράφηκαν σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε καραντίνα στο Μπορντό της Γαλλίας.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (14.5.26) στo «Buongiorno» στο Mega, για το κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες που έχει τεθεί σε καραντίνα, ο Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε ότι ο νοροϊός είναι ο πιο εύκολα μεταδιδόμενος ιός και όσοι μολύνονται εμφανίζουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

«Απ’ ότι μαθαίνω πρόκειται για μια επιδημία νοροϊού, που είναι ένας ιός αρκετά διαδεδομένος καθώς έχουμε και στην Ελλάδα κάθε χρόνο πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας από αυτόν», ανέφερε ο καθηγητής.

Όπως είπε, «πρόκειται για έναν από τους ιούς οι οποίοι μεταδίδονται εξαιρετικά εύκολα, είναι πιθανώς ο πιο εύκολα μεταδιδόμενος ιός».

 

Αναφορικά με τον θάνατο του επιβάτη, σχολίασε πως «είναι εξαιρετικά δύσκολο να πεθάνεις από αυτό, υποθέτω ότι πρόκειται για άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα. Είναι ένας ιός ο οποίος αν μπει σε ένα μέρος, τους μολύνει όλους με προβλήματα γαστρεντερίτιδας, με διάρροιες και εμέτους».

«Αυτές τις επιδημίες του νοροϊού τις ξέρουμε πολλά χρόνια. Τα κοινά αντισηπτικά δεν τον προλαμβάνουν χρειάζεται πλύσιμο χεριών», σημείωσε.

«Η καραντίνα δεν θα κρατήσει πολλές μέρες, μάξιμουμ 48 ή 72 ώρες οπότε λογικά θα λυθεί σύντομα και η καραντίνα», κατέληξε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

