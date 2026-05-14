Ιράν: Ρεσάλτο σε πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κοντά στο λιμάνι της Φουτζάιρα

Ρεσάλτο φαίνεται πως έκαναν δυνάμεις του Ιράν σε πλοίο των ΗΑΕ που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του λιμανιού Φουτζάιρα, σύμφωνα με το United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Όπως έγινε γνωστό, το UKMTO έλαβε ενημέρωση για συμβάν που συνέβη σε πλοίο των ΗΑΕ περίπου 38 ναυτικά μίλια (70 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά του λιμανιού Φουτζάιρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο πλοίο «επιβιβάστηκε από μη εξουσιοδοτημένα άτομα» ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή.

Το UKMTO σημειώνει ότι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, το πλοίο αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν, χωρίς να δίνονται προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του σκάφους ή τις συνθήκες του περιστατικού.