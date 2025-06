Διάγγελμα Τραμπ: Αν το Ιράν δεν κάνει ειρήνη, οι μελλοντικές επιθέσεις θα είναι πολύ ισχυρότερες και πολύ πιο εύκολες

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε «μαζικά πλήγματα ακριβείας» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμά του στις 5 το πρωί της Κυριακής (22.06.2025) ώρα Ελλάδας μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Στόχος μας ήταν η καταστροφή της πυρηνικής ικανότητας εμπλουτισμού του Ιράν και ο τερματισμός της πυρηνικής απειλής που θέτει το Νο1 κράτος – χορηγός της τρομοκρατίας», είπε στη συνέχεια του διαγγέλματός του ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για τα αμερικανικά χτυπήματα κατά των πυρηνικών της Τεχεράνης.

«Απόψε, μπορώ να ενημερώσω στον κόσμο ότι τα πλήγματα ήταν μια θεαματική στρατιωτική επιτυχία», τόνισε, προσθέτοντας ότι «οι βασικές εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν έχουν εξαλειφθεί πλήρως».

«Το Ιράν – ο νταής της Μέσης Ανατολής – πρέπει τώρα να κάνει ειρήνη. Εάν δεν κάνει, οι μελλοντικές επιθέσεις θα είναι πολύ ισχυρότερες και πολύ πιο εύκολες», προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

