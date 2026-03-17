Διαψεύδει ο πρέσβης του Ιράν στη Ρωσία ότι ο τραυματισμένος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι στη Μόσχα

Η εφημερίδα Al-Jarida του Κουβέιτ ανέφερε πριν λίγες ημέρες ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη Μόσχα για ιατρική περίθαλψη επειδή τραυματίστηκε στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα και την γυναίκα του.

Μάλιστα, το δημοσίευμα της Al-Jarida υποστήριζε ότι ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε και έστειλε προσωπική πρόσκληση στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ για να έρθει στη Μόσχα προκειμένου να να του παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη και παρακολούθηση των τραυμάτων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, ο Πούτιν έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή, που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανήλθε στην εξουσία, ότι η Μόσχα τείνει χείρα φιλίας στην Τεχεράνη και στο νέο κυβερνητικό καθεστώς.

Ωστόσο, σήμερα (16.03.2026) ο πρέσβης του Ιράν στη Ρωσία, Καζέμ Τζαλαλί, διέψευσε το δημοσίευμα ότι ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται στη Μόσχα τραυματίας και βρίσκεται υπό την προστασία της Μόσχας.